Las matronas de Navarra recomiendan que las embarazadas se vacunen para reducir el riesgo de covid-19

La Asociación Navarra de Matronas (ANAMA) recomienda la vacunación en embarazadas frente al coronavirus porque "es la mejor manera de reducir el riesgo de contraer COVID-19 y los síntomas graves que este puede acarrear".



¿Por qué necesito la vacuna?



El virus se está propagando ampliamente entre las mujeres embarazadas, y cada vez más mujeres ingresan en el hospital con síntomas graves de COVID-19. Por ello los expertos en salud recomiendan ahora que todas las mujeres embarazadas se vacunen. La vacuna es la mejor manera de reducir el riesgo de contraer COVID-19 y los síntomas graves que este puede acarrear.

Es importante también que las personas de tu entorno estén vacunadas y que todos reforcéis las medidas de prevención.

¿La COVID podría dañar a mi bebé?



Si enfermas con COVID en el último trimestre, se duplican las posibilidades de muerte fetal y se triplican las posibilidades de tener un bebé prematuro. También aumenta la posibilidad de que necesites una cesárea de emergencia.

¿La vacuna dañará a mi bebé?



No. La vacuna no contiene ningún virus vivo, por lo que no se puede transmitir a tu bebé a través de la placenta. Los anticuerpos que desarrollas después de recibir la vacuna PUEDEN pasar a través de la placenta, por lo que es probable que tu bebé tenga una mayor protección contra el virus cuando nazca.

No existe contraindicación para la vacunación en ningún trimestre del embarazo.

A las mujeres embarazadas se les debe ofrecer las vacunas Pfizer-BioNTech o Moderna.

¿Cómo sabes que es seguro?



Aunque la vacuna en sí es nueva, se basa en la ciencia que se ha utilizado durante años de manera segura en el diseño de otras vacunas que se utiliza en mujeres embarazadas, como las vacunas contra la tos ferina o la gripe. No hay virus vivo en la vacuna, solo una proteína que activa tu sistema inmunológico, por lo que no contraerá COVID, ni ninguna otra enfermedad a causa de la vacuna.

¿Cuántas mujeres se han vacunado?



Solo en el Reino Unido y EE. UU. se han vacunado más de 200.000 mujeres embarazadas, sin efectos adversos para la mujer, el embarazo o el bebé.

¿Puedo esperar hasta que nazca el bebé?



Debido a los mayores riesgos si contraes COVID en las últimas etapas del embarazo, es más seguro para ti y para tu bebé vacunarte lo antes posible.