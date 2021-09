Navarra quiere vacunar a 2.329 universitarios

Pamplona – La Universidad Pública de Navarra (UPNA) ofreció vacunarse a 1.400 alumnos extranjeros y de otras comunidades que no contaban con la pauta completa o no habían recibido ninguna vacuna. Por ahora 150 ya están vacunados. Así lo anunciaron ayer ambas universidades en su jornada de bienvenida la intención la Comunidad Foral de vacunar un total de 2.329 universitarios que comienzan hoy las clases. "Por parte del alumnado hemos encontrado una muy buena acogida de la vacunación de estudiantes", señaló Cristina Bayona, vicerrectora de Empleo y Emprendimiento de la UPNA. A los alumnos de la UPNA se les vacunará en el polideportivo de la universidad. Mientras que en la UN se procederá a vacunar a 929 alumnos, de los cuales 456 serán vacunados mañana. Para solicitar más información sobre cómo poder vacunarse, los alumnos pueden consultar en coronavirus.navarra.es.

Desde el Gobierno Foral recuerdan que "vacunado o no, es importante mantener las medidas de prevención para evitar el riesgo de contagio y posibles nuevos brotes entre la población más joven".

Te cuidas, nos cuidas El Gobierno de Navarra lanzó para la vuelta a las clases una campaña para evitar el riesgo que supone retomar contactos y encuentros. En primer lugar, no acudir a clase o quedar con alguien si se tiene sospecha de síntomas covid-19. Como medidas de prevención, mantener una distancia 1,5 metros entre personas. En los interiores usar siempre mascarilla salvo en el momento de comer o beber. En los exteriores utilizar la mascarilla si no se puede mantener la distancia entre personas y evitar las aglomeraciones y los espacios mal ventilados. A la hora de organizar encuentros o planes, sugieren buscar alternativas al aire libre para reencontrarse, quedar, celebrar, etc. Se pide que se reúnan pocas personas si los encuentros se realizan en espacios cerrados y siempre respetando los aforos permitidos y una buena ventilación. Buscar alternativas en la forma de saludar evitando besos y abrazos.

La Nota más alta

Aimar Conget Anaut, la nota mas alta. Este vecino de Mutilva, de 18 años, accedió a la UPNA con la nota más alta, una calificación de 13,76 sobre 14 puntos. Cursó el bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales en modelo G en el Colegio Luis Amigó. Este joven será uno de los 2.000 nuevos estudiantes de la UPNA que esta semana iniciarán su aventura universitaria. Comenzará este año el doble grado de Administración y Dirección de Empresas y Derecho.