Carlos Tabar (Asbana): "La ampliación del horario es un paso, pero las discotecas reclamamos abrir hasta las 6"

Los sectores de las discotecas y de la hostelería recibieron ayer las flexibilizaciones anunciadas por el Gobierno foral con un sabor agridulce. Por un lado, la ampliación de los horarios en bares y restaurantes (hasta las 2.00), bares con licencia especial (hasta las 3:00) y discotecas (hasta las 4:30) fue bien recibida por los representantes de la hostelería y el ocio nocturno, pero reclaman que se abran las discotecas hasta las 6, con pista de baile, y que se permita el consumo en barra en bares.

"De las medidas hacemos una valoración agridulce. Nos parece que ampliar el cierre de las discotecas es un paso, pero reclamamos que se nos permita abrir hasta las 6.00, que es el horario que requiere nuestra actividad", apuntaba ayer Carlos Tabar, gerente de la Asociación de Salas de Fiestas y Discotecas de Navarra. Asimismo, detalló que desde el sector se pide al Gobierno foral "poder abrir las pistas de baile. Está claro que bailando no se producen contagios, hemos planteado muchas maneras de poder hacerlo, pero de momento nada". "Hemos estado cerrados prácticamente toda la pandemia, porque no somos una cafetería, entonces, entendemos que ahora nuestra desescalada tampoco puede ser igual que la de una cafetería", apuntó Tabar.

Decepción de los hosteleros En lo que respecta a la hostelería, tanto Aehn (Asociación de Hostelería Navarra) como Anapeh (Asociación Navarra Pequeña Empresa de Hostelería) vieron positiva la ampliación de horarios, pero mostraron su decepción también al entender que las flexibilizaciones se quedan cortas ya que, por ejemplo, se sigue sin poder consumir en barra. "Se trata de medidas insuficientes, porque no suponen un gran cambio. La ampliación de horarios es positiva, sobre todo para bares de copas y discotecas, pero lo que nosotros reclamamos es que nos dejen consumir en barra, porque servir solo en mesa limita mucho", explicó el secretario general de Aehn, Nacho Calvo.



En la misma línea se pronunció el portavoz de Anapeh, Juan Carlos Oroz, que considera que se dan las condiciones para acometer más flexibilizaciones en el sector: "La ampliación de horarios es un paso para seguir hacia adelante, pero este anuncio no es lo que nosotros queríamos. El Gobierno vende como flexibilización el reducir la distancia entre comensales, pero es algo que era imposible mantener en ningún establecimiento. Lo que sí habría sido positivo es quitar la distancia entre mesas, para ganar espacio o permitir el consumo en barra; creemos que se dan las condiciones para ello".

Con respecto a las barras, Oroz recordó que "hay muchos establecimientos del casco antiguo de Pamplona y también de otras localidades que no tienen posibilidad de tener terraza y que sobreviven con lo que se consume en el interior. Entonces, el mantener las barras cerradas limita mucho su actividad y el poder hacer caja". Asimismo, Calvo apuntó que en comunidades cercanas ya se permite esto: "En Castilla y León han permitido poder consumir en barra, también La Rioja. Es algo que no solo afecta a bares, también a restaurantes y establecimientos en los que se organizan por ejemplo bodas y banquetes. Creemos que el Gobierno podría haber empezado a abrir las barras, aunque fuese de manera progresiva".

"Positiva" la apertura de piperos Por otra parte, Juan Carlos Castillo, alcalde de Peralta y presidente de la Federación de Municipios y Concejos, valoró positivamente las ampliaciones de aforos y horarios así como la apertura de piperos y bajeras: "De cara a las no fiestas divide a la gente porque no van a estar en el mismo sitio, el botellón es un problema serio". En la misma línea, destacó que los ayuntamientos "no tienen medios para disolverlos y es una manera de que no esté la calle sin control".

"Se trata de medidas insuficientes porque no suponen un gran cambio para el sector" Nacho Calvo Secretario general de Aehn