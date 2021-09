Navarra sufrirá fuertes lluvias y tormentas el viernes: alerta en casi toda la Comunidad Foral por la DANA

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes cielo nuboso en la mayor parte de la Península, con chubascos y tormentas, que pueden ser localmente fuertes y acumular grandes cantidades de agua en 12 horas, en Navarra, Andalucía central, oeste de Extremadura, sistema Central, Madrid y norte de Castilla-La Mancha.



Estos aguaceros son consecuencia de la nueva DANA -fenómenos que reúnen "todos los ingredientes necesarios para generar las temidas lluvias torrenciales", según explica la Aemet en un documento informativo sobre es tipo de sistemas de bajas presiones- que afecta a varias comunidades y que seguirá enturbiando el tiempo al menos hasta el viernes por la noche. En Navarra, no obstante, su impacto serán limitado.

Inundaciones importantes en #Lepe #Huelva asociadas a la DANA que se sitúa al oeste de la Península. https://t.co/4rfLKlRc57 — Davidd (@Noainmeteo) September 23, 2021

Por el contrario, en los extremos suroeste, sureste y noreste de la Península, así como en el Cantábrico oriental, predominarán los intervalos nubosos y la probabilidad de precipitaciones será menor.

En la Comunidad Foral, la previsión es el que esté cielo poco nublado a primera hora, aunque la nubosidad aumentará durante la segunda mitad del día hasta quedar cielo nuboso acompañado de chubascos ocasionalmente tormentosos, que serán puntualmente fuertes y se desplazarán de sur a norte; las temperaturas sin cambios significativos, salvo las máximas en el noroeste donde aumentarán; el viento soplará flojo de sureste y sur, aunque arreciará al final del día en el cuadrante noroeste y en cotas altas del Pirineo oriental.



23/09 11:36 #AEMET adelanta #FMA en Navarra. Activos PASADO MAÑANA. Nivel máx amarillo. Imagen del mapa de avisos en vigor a las 11:36 Para ver una tabla de avisos actualizada haga CLIC EN LA IMAGEN o visite https://t.co/qmqi7UUQJ3 https://t.co/bepLDhSLXI — AEMET_Navarra (@AEMET_Navarra) September 23, 2021

Estarán enpor precipitaciones (precipitación acumulada en una hora: 15 mm) y tormentas la

CONSEJOS PARA LLUVIAS INTENSAS Y TORMENTAS

Ante esta situación, el difícil pronóstico de los fenómenos tormentosos Protección Civil aconseja mantenerse informado en todo momento de la evolución de los cambios meteorológicos.

, Protección Civil recomienda a los conductores que disminuyan la velocidad, extremen las precauciones y no se detengan en zonas por donde pueda discurrir gran cantidad de agua. En caso de tener que viajar recomienda circular preferentemente por carreteras principales y autopistas.Si se registran tormentas súbitas y lluvias intensas insiste en que se debe tener en cuenta el lugar donde se aparcan los vehículos ya que el rápido ascenso del nivel de las aguas puede dañar los vehículos aparcados sobre zonas inundables y, además, arrastrarlos, provocando daños a bienes ajenos e incluso obstaculizar el flujo natural de la corriente.Por otro lado, alerta de que que comienza a llover de manera torrencial existe riesgo de inundación, por lo que no se debe atravesar con el vehículo o a pie, los tramos inundados, porque desconoce lo que puede haber debajo del agua y localice los puntos más altos de la zona.En medio de una inundación, insta a no tratar de salvar el automóvil y a quien se encuentra en el campo le apunta que es preciso alejarse de ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas, evitando atravesar vados inundados. Igualmente, debe dirigirse a los puntos más altos de la zona.- Por otro lado,, señala que el peligro para las personas se produce fundamentalmente en campo abierto, aunque en núcleos urbanos también hay peligro de caída de rayos, por lo que conviene colocarse cerca de los edificios para protegerse.En las viviendas se aconseja evitar las corrientes de aire. En caso de ir conduciendo, vehículo cerrado puede ser un buen refugio. Por otro lado, señala a quien se pueda ver sorprendido por una tormenta en el campo, que evite correr y permanecer en lugares elevados, como los altos de las colinas, crestas o divisorias; no refugiarse bajo los árboles y alejarse de alambradas y objetos metálicos.