Navarra confirma el control sobre la pandemia con una incidencia a 14 días de 53 casos

La curva de contagios de covid-19 continúa cayendo en picado y se acerca ya a los niveles mínimos de la pandemia, que se registraron a finales de junio y principios de julio de 2020, lo que evidencia el control sobre el virus en Navarra. Desde entonces, la Comunidad Foral no había descendido de los 200 casos de coronavirus semanales hasta esta pasada semana, en la que Salud detectó 145 positivos, que hacen que la incidencia a 14 días se sitúe en los 53 casos por 100.000 habitantes, rozando ya el riesgo bajo.



Esta situación llevó la semana pasada a Salud Pública a poner punto final a la pandemia de covid-19. En concreto, el informe epidemiológico recogía que ha finalizado "un periodo de circulación epidémica", una situación que "salvo nuevos factores inesperados" significa que el coronavirus deja de ser considerado una pandemia para pasar a ser una enfermedad "endémica o estacional".

Cifras previas a la 2ª ola Los 145 positivos de la semana pasada son la cifra más baja desde la semana del 6 al 12 de julio de 2020, en la que se registraron 107 contagios, unas fechas en las que la circulación del virus se redujo a mínimos tras más de dos meses de confinamiento total. No obstante, los brotes detectados a mediados de julio en Navarra (foco de Mendillorri, de San Fermín, de la boda de Tudela, etc.) fueron el inicio de la segunda ola de covid-19, a la que le han sucedido otras tres, y desde entonces los contagios no se situaban en cifras tan bajas como las actuales.

Con los 145 contagios, el descenso de casos ha sido de un 31% con respecto a los 210 que se registraron en la semana anterior. La tendencia a la baja es clara y lejos de ralentizarse el descenso de contagios se mantiene en el último mes con una reducción de casos semanal de entre el 30% y el 45%. De mantenerse progresión, en las próximas semanas los casos de covid-19 detectados serán los más bajos desde el inicio de la pandemia. Además, en los últimos diez días no se han superado los 30 casos y parece que la cifra diaria se estabiliza en torno a la veintena.

13 ingresos, uno en UCI En cuanto a la presión hospitalaria, los datos también invitan al optimismo, aunque en los hospitales todavía siguen lidiando con las consecuencias de la quinta ola. En las últimas semanas, el alivio de la presión hospitalaria es evidente y los ingresos han ido descenso, aunque en la última semana se ha registrado un leve repunte: 13 hospitalizaciones frente a las 11 de la semana anterior. Actualmente, son 38 los pacientes covid que permanecen ingresados, diez menos que los que había hace una semana, y una tercera parte de los 120 que había hace un mes.

En cuanto a la UCI, la mayor estancia de los pacientes en estas unidades hace que el descenso de la presión sea más costoso. De hecho, esta semana hay un paciente más que en la anterior (13 frente a 12). Aún así, las UCI también tienen tres veces menos de ocupación que hace un mes, cuando se llegó a 30 ingresados.

Seis fallecidos La buena tendencia de los datos epidemiológicos la empañan los fallecimientos, que aumentan por segunda semana consecutiva, aunque en cifras relativamente bajas. La semana pasada se notificaron 6 decesos por coronavirus en Navarra, una más que la semana anterior. Se trata de una cifra que se mantiene estable en torno a las 5 muertes, pero el goteo de fallecidos se prolonga semana a semana, después de que en el mes de junio tan solo se registrasen dos decesos.

Vacunación

9.225 dosis puestas la semana pasada

Leve repunte. La semana pasada, Salud inoculó en Navarra 9.225 vacunas contra la covid-19, una cifra que supone un leve repunte con respecto a las 6.522 que se pusieron la semana anterior. Este incremento se debe a que el pasado lunes se empezó a administrar la tercera dosis de la vacuna a los usuarios de centros residenciales de mayores. Sin embargo, se trata de una cifra muy inferior a semanas atrás, cuando las vacunas inoculadas se situaban entre las 30.000 y las 50.000 semanales. Según datos del Ministerio de Sanidad, el 94% de los navarros mayores de 40 años tiene ya la pauta completa de la vacuna. Cabe destacar así mismo que los jóvenes de la Comunidad Foral han superado ya en inmunidad al tramo de edad de 30-39 años y se acerca al de 40-49. En concreto el 76,7% del grupo de 12 a 19 años y el 76,1% del de 20 a 29 tienen la pauta completa, mientras que el porcentaje de inmunidad del tramo 30-39 es del 74,5% y el del 40-49 del 86,3%.