Salud Pública da por hecho que ha finalizado la pandemia de Covid-19

El último informe de vigilancia epidemiológica en Navarra ya ha puesto punto final a la pandemia de covid-19 en Navarra. En concreto, el estudio que realizan cada semana los expertos del Instituto de Salud Pública y Laboral asegura que nos encontramos en una situación en la que "finaliza un periodo de circulación epidémica del covid-19 que se ha prolongado desde julio de 2020 durante 14 meses".

El informe llega a esta conclusión tras una semana en la que los casos han descendido un 44% hasta llegar a 241, en un periodo en el que además "la mayor parte del territorio no ha presentado circulación del virus y los casos se distribuyeron en pocos lugares".

Por todo ello, se considera que la incidencia de infecciones ha descendido "por debajo del umbral epidémico", tras 14 meses de "actividad epidémica ininterrumpida". Salud Pública distingue dos periodos diferentes de la pandemia, el primero entre marzo y abril, "en el que se consiguió la remisión mediante medidas muy estrictas, cuyo efecto se perdió al recuperar la actividad cotidiana" y este segundo, cuyo fin se ha logrado "gracias a la vacunación de la población", y que cuenta con un efecto "duradero" y un "agotamiento de la capacidad de difusión de las sucesivas variantes en nuestro medio". En concreto, la variante Delta, que es responsable del 99% de los casos, "indica signos de agotamiento de su capacidad de difusión en Navarra, sin que haya surgido hasta el momento otra variable que lo reemplace".

No obstante, el informe puntualiza que "esto no significa que el covid-19 vaya a dejar de circular definitivamente", sino que "probablemente se incorporará a la lista de infecciones que circulan de forma endémica o en epidemias estacionales". Por ello, "no es descartable que el covid-19 pueda ocasionar ondas en otoño o invierno", aunque éstas "probablmente tendrán un impacto en la salud progresivamente menor gracias a la alta cobertura vacunal y a la aplicación de otras medidas preventivas por la población.

Salud Pública recuerda, además, que "en las personas correctamente vacunadas, el riesgo debido al covid no es mayor al de otras enfermedades comunes como la gripe". Sin embargo, avisa que "las personas adultas que no se han vacunado tienen un riesgo más de 10 veces mayor de presentar formas graves de la enfermedad si llegan a infectarse, y conforme pase el tiempo y las medidas preventivas se relajen, podrían adquirir la infección ante cualquier descuido".





Contagios por franjas de edad y ámbitos



En la última semana ha descendido "marcadamente" la incidencia en todos los grupos de edad. En concreto, en los menores de 15 años la tasa es de 64 por 100.000 habitantes y en los restantes grupos de edad es menor de 40 casos por 100.000. Los casos de transmisión en domicilio explican el 49% de las infecciones, el ámbito social explica el 10% de los casos, y los casos que desconocen el origen de la infección son el 33%. El ámbito laboral se ha asociado con el 2,8% de los casos, el escolar con el 5,6% y el ámbito socio-sanitario con el 1,9%





Efectividad de la vacunación



La efectividad promedio de las vacunas contra la covid-19 en Navarra se estima "en el 62% con una dosis y el 73% con pauta completa para prevenir casos sintomáticos, y en el 80% con una dosis y el 92% con vacunación completa para prevenir ingresos hospitalarios". La efectividad de la vacunación completa para prevenir ingresos en UCI y defunciones "supera el 90%".

En cuanto a la prevención de todas las infecciones, incluidas las asintomáticas, la efectividad "es algo inferior: del 55% con vacunación parcial y del 69% con pauta completa". Por ello, "los vacunados han de mantener medidas preventivas complementarias para no infectarse y no contagiar". El Instituto de Salud Pública recuerda que "la protección de la vacuna no se alcanza hasta transcurridos 14 días tras completar la pauta y que la relajación excesiva de las medidas preventivas puede contrarrestar la protección que aporta la vacuna".

Desde el comienzo de la vacunación en la Comunidad Foral se estima que se han prevenido por efecto directo de la vacuna "más de 12.500 infecciones sintomáticas, 2800 ingresos hospitalarios, 310 ingresos en UCI y 1200 defunciones por covid-19". A este impacto habría que sumarle el efecto indirecto de reducción de la circulación de coronavirus por la inmunidad de la población.

El ISPLN advierte que "en ausencia de vacunación, la quinta onda pandémica hubiera tenido un impacto considerablemente mayor en Navarra", o como alternativa, "hubieran sido necesarias medidas preventivas mucho más drásticas de reducción de la interacción social y de movilidad".