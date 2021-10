"Ha sido un cataclismo, pero he sacado un aprendizaje importante"

Estuvo 90 días ingresado en el Complejo Hospitalario de Navarra por la covid-19, 62 de ellos en la UCI. Por eso, el policía foral Damián Roku- Epitié Monreal considera que la pandemia "ha sido un terremoto, porque me ha trastocado todo, ha sido un cataclismo". No obstante, y a pesar de que "me han pasado cosas malas", hace una valoración también positiva: "He sacado un aprendizaje muy importante".

En este sentido, explica que "cosas de mi vida a las que les daba un peso que desde luego no se merecían y que incluso, en algún momento dado, han condicionado muchísimo mi vida de una forma negativa, ahora les doy la importancia que tienen y no permito que me afecten de la misma forma. He aprendido mucho a quitarle hierro, calibro mejor su incidencia, dándoles la importancia que realmente tienen". Asimismo, indica que ha recuperado aficiones perdidas y disfruta "mucho más de la vida en torno a las cosas pequeñitas".

A nivel de sociedad, sin embargo, se muestra "con mucha pena". "Tengo una visión más triste quizá de cómo hemos actuado como sociedad", afirma y, de cara al futuro, tiene muy claro que va a seguir con "la precaución. Por mucho que digan, yo desde luego no considero que la pandemia se haya acabado. Realmente me da igual cómo lo quieran llamar. Yo sé que el virus está ahí y que sigue siendo peligroso, aunque mucha gente no lo vea o quiera actuar como si nada. Por ejemplo, el otro día mismo perdimos a un familiar por esto; el virus sigue ahí".



"No considero que la pandemia se haya acabado; sé que el virus está ahí"

Damián Roku-Epitié

Estuvo 90 días ingresados