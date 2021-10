¿Por qué han optado por una yincana en lugar de la tradicional carrera?

–Estuvimos valorando hasta última hora el hacer una carrera pero con menos dorsales. Al final, hemos decidido no hacerla y fue hace cosa de un mes. ¿Por qué? Porque nadie se esperaba ya un escenario quizá como el que tenemos. Por precaución. No creo que hubiera estado bien que hubiéramos sido fuente de contagios o brotes; ese fue el motivo. Teníamos ya en marcha los dorsales y las camisetas, y pensamos en una yincana, que mantiene un poco ese espíritu de la carrera: que sea inclusiva, apta para cualquier público, que cualquiera pueda hacerla en familia o con amigos, se puede realizar en dos días, empieza y acaba en la Plaza del Castillo, es el recorrido antiguo... Tiene la gracia de que estrenamos unas camisetas muy chulas y ya solo por el mero hecho de hacerte con una por 5 € creemos que va a animar a la gente y que es el 25 aniversario, con lo cual seguro que la sociedad navarra celebra con nosotras este cumpleaños.

Se marcan como reto vender 7.500 dorsales. ¿Qué le diría a una persona para que adquiera uno?

–Lo primero que la compra de este dorsal va directamente a proyectos de investigación en cáncer de mama, que en este momento estamos subvencionando dos por valor de 47.000 €: uno de biopsia líquida para cánceres metastásicos y otro sobre metástasis cerebrales, con lo cual estamos muy proyectadas en alargar más la supervivencia, que ya es bastante buena, pero que todavía tiene una incidencia negativa en muchas mujeres. Todavía hay recorrido por hacer e invitamos a la sociedad a hacerlo con nosotras: a contribuir, a colaborar, aparte de que va a ser un día chulo para pasarlo en familia o con amigos.

¿Cómo ha afectado la pandemia a las pacientes con cáncer de mama?

–Lo que vemos es que la pandemia nos ha afectado a todas las personas, mucho y profundamente, ha cambiado nuestros hábitos y nos ha sacudido de mala manera, con lo cual cuando encima en mitad de una pandemia recibes una noticia de cáncer la sacudida es por partida doble. La verdad es que las cifras ahora son esperanzadoras y así las tenemos que ver, pero es verdad que cuando tú recibes la noticia es un jarro de agua fría y te ves enfrente de un precipicio. Sabemos que unas 420 personas se han enfrentado este año a esa mala noticia.

¿Cómo van a celebrar estos 25 años?

–Por todo lo alto, porque 25 años no se cumplen todos los días. Estamos súper contentas, con muchas ganas, aunque la sombra de la pandemia nos atrapa un poco y nos ha tenido un poco paralizadas, en cuanto a que no sabes qué puedes organizar, qué no, pero el día internacional –el 19 de octubre– va a tener un sello cumpleañero total. Arrancamos con el logo especial por el 25 aniversario y tenemos alguna cosa pendiente, como una celebración con todas nuestras asociadas y algún acto benéfico.