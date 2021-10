Expertos advierten del riesgo de paro crónico en personas con baja formación

Pamplona – "La pobreza en Navarra tiene rostro de niña del sur y de origen extranjero", resumió la propia presidenta del Gobierno, María Chivite. Pobreza, exclusión, educación, infancia, paro crónico, precariedad laboral, inmigración y política fiscal. Esos fueron algunos de los temas que se trataron en el foro El futuro de la Desigualdad y la Pobreza, cuya primera jornada se celebró ayer en el Palacio del Condestable.

Navarra, pese a ser la comunidad con menor tasa de pobreza severa del país y una de las diez mejores regiones de Europa en este indicador, sigue teniendo trabajo por delante. Por poner un ejemplo, seis de cada diez extranjeros están en riesgo de pobreza en la comunidad foral. "Debemos continuar apostando por recursos frente a recortes, por cohesión frente a segregación y por innovación frente a inercia", explicó Chivite.

Por su parte, el exconsejero de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Miguel Laparra, advirtió sobre la posibilidad de que se cronifique el paro en personas con baja formación en la comunidad foral.

"Tenemos un déficit de empleos de calidad y me da miedo. Hay un sector importante de la población con niveles bajos de cualificación que puede tener dificultades para engancharse a este modelo de trabajo. Hace falta formación, pero no es nada fácil llegar a los sectores más vulnerables. Debemos mantener los empleos de baja cualificación. Además, con la covid hemos descubierto que no podemos sobrevivir sin estos empleos. El incremento de la renta básica es otra de las claves para que no aumente la pobreza y la desigualdad. Por otro lado, hay que conseguir que la precariedad laboral no se traduzca en pobreza con políticas fiscales ambiciosas", reflexionó.

La política fiscal fue otro de los grandes protagonistas de la jornada. La propia ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España, Ione Belarra, aseguró que "para que haya justicia social debe haber justicia fiscal". Mientras remarcaba la importancia de aprobar el presupuesto para el año 2022, hizo hincapié en la necesidad de "una reforma fiscal integral".

En este sentido, Olga Cantó, catedrática de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares, advirtió de que "la vulnerabilidad económica nos puede afectar a cualquiera" y que "sin rentas laborales o sin prestaciones no podemos vivir".

Además, recalcó la necesidad de integrar en el sistema de información fiscal y de prestaciones a las personas más vulnerables. "Para diseñar política pública necesitamos llegar a toda la población. Con el ingreso mínimo vital, hemos visto que se nos ha hecho difícil acceder a una parte muy importante de ella. Hay que unir las políticas fiscales y de prestaciones en términos de diseño para que la población se sienta dentro del sistema. Si les hacemos que no paguen impuestos y no les damos prestaciones, les estamos expulsando del sistema", advirtió.

actuaciones en navarra Por otro lado, Carmen Maeztu, consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, reflexionó sobre la importancia de la llegada de los fondos europeos para poner en marcha varias medidas sociales.

"Los fondos europeos deben ayudar a reducir la desigualdad. Nos brindan la oportunidad de luchar contra la pobreza y aumentar la cohesión social. Vamos a poner en marcha, como ya se hizo en la anterior legislatura, un programa de acompañamiento para la inclusión social y laboral de las personas que reciben renta garantizada. Es un plan con unos resultados del 50% de éxito y que queremos reforzar. Además, hemos aprobado un plan de inclusión y capacitación digital para toda la ciudadanía con el objetivo de reducir la brecha digital asegurando que nadie se quede atrás".

las claves

Hoy, segunda jornada. El foro El futuro de la Desigualdad y la Pobreza continúa hoy con otras tres mesas redondas y una sesión de clausura. Los ponentes en esta segunda jornada son: María Caballero, Andrés Rafael Conde, Pau-Mari Klose, Pilar Cancela, Luis Ravina, Esteban Morras y Enrique Maya.

la cifra

21%

Según el informe sobre la pobreza y la desigualdad social en Navarra publicado la semana pasada (con datos de 2019), el riesgo de pobreza en la comunidad foral se sitúa en el 21,2%, un 11,3% en casos de pobreza severa. Cabe resaltar las diferencias entre el norte y el sur de Navarra, desde el 7,5% de la zona noroeste hasta el 15,7% de pobreza severa en Tudela.

"No puede ser que haya gente que no logre acceder a la renta básica por problemas de documentación" carmen maeztu Consejera de Derechos Sociales

"Sufrimos las consecuencias de una globalización que deja muchos perdedores" toni roldÁn Director de ESADE EcPol

"Hace falta una reforma de las pensiones, laboral y de igualdad entre hombres y mujeres" mercedes caballero Secretaria General de Fondos Europeos