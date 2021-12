No hay cribados ni cuarentenas de aulas por covid en Navarra desde el 22 de diciembre

Centros educativos de Navarra han recibido en los últimos días una instrucción interna del Instituto de Salud Pública que les informa de que a partir del pasado 22 de diciembre ya no se efectúan las labores de rastreo de escolares como se conocían actualmente, con los criterios de confinamiento de todo el aula de Infantil y Primaria en el caso de que algún escolar hubiera arrojado un resultado positivo en coronavirus.

En dicha indicación se propone como "medida coherente con el trabajo y el retraso que existe ahora mismo en el rastreo que a partir del 22 de diciembre no se indiquen nuevos cribados ni cuarentenas en las aulas, ya que estas medidas no van a afectar al funcionamiento de los centros educativos.

Además, esto sería coherente con la propuesta de rastreo prioritario, que incluye solo rastreo a convivientes, personas vulnerables, trabajadores sanitarios y sociosanitarios, y no incluye contactos estrechos de otros ámbitos".





ALIGERAR LA CARGA DE TRABAJO DE RASTREADORES



Con dicha medida, como es obvio, se pretende aligerar la carga de trabajo en las labores de los rastreadores, que actualmente no dan abasto ante la explosión de contagios y se les acumula un retraso considerable para intentar localizar a los contactos estrechos y poderles dar cita para una prueba de detección.

El documento citado, que se ha recibido en varios colegios de Navarra, informa de que hasta el 22 de diciembre, fecha en la que finalizaban las clases en los centros escolares, "se había considerado prioritario continuar con el rastreo escolar, en el que se realizaban cribados y cuarentenas en las aulas, ya que con esta medida se pretendía frentar la transmisión en el ámbito escolar. Por tanto, si había un positivo en el aula con criterios de haber generado contactos estrechos en el aula, implicaba el cribado y/o cuarentena del aula".

Por otra parte, en el resto de ámbitos (domicilio social, familiar no conviviente...), dado el volumen de trabajo acumulado en rastreo, no está siendo posible realizar el rastreo de los mismos niños/as al día, y no reciben las indicaciones de cuarentena ni llas PCR tras haber tenido un contacto con un positivo hasta varios días después, muchas veces habiendo tenido una exposición de mayor riesgo que la que se da en el ámbito escolar".

CONFORME SE VACUNE, YA NO HABRÁ CUARENTENAS EN EL AULA



Por ello, la propuesta que ahora alcanza va en consonancia de la imposibilidad de que el rastreo acote en el tiempo correspondiente los contactos estrechos que, por ejemplo, genera un escolar y también en el sentido de que con el fin de las clases los escolares dejan de ser contactos estrechos y se va a priorizar el rastro en otros ámbitos.

Igualmente, con el avance de la vacunación, donde ya hay aproximadamente un 20% de menores de 5 a 11 años con una dosis, también Salud tiene pensado un cambio en el protocolo de cuarentenas y confinamientos.

Conviene recordar que hasta hace pocos días uno de cada cuatro casos en Navarra es de un menor de 14 años. Cuando la población escolar esté vacunada de manera generalizada, Salud propondrá que ya no existan cuarentenas en las aulas como se ha vivido hasta ahora.