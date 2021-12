UGT y LAB denuncian el colapso del teléfono del 112 de SOS Navarra por incidencias covid

El sindicato LAB ha emitido esta mañana una nota de prensa en la que denuncia la saturación del teléfono de emergencias 112, en el que "se pierden cientos de llamadas que se quedan sin poder atender, algunos días cerca del millar" debido a la situación desbordada en Atención Primaria y en centros de salud, situación que termina por desembocar en que la ciudadanía realice llamadas al 112 con casuística covid, impropias para efectuar en dicho teléfono, pero ante la falta de respuesta en otros ámbitos.

LAB expone en su nota que "la saturación de llamadas que estamos sufriendo supone retraso en la atención de las urgencias reales, las llamadas urgentes hacen cola entre el aluvión de llamadas por consultas sobre el Covid, en ocasiones se atiende tarde y hay riesgo real de no atender urgencias, de que una llamada por una urgencia vital no llegue a entrar siquiera. El centro SOS Navarra 112 no está preparado para dar salida a esta demanda, y tampoco se han tomado medidas de refuerzo o alternativas".

Faltan medios y falta información



Según continúa el sindicato, "Osasunbidea no se ha preparado y no hay capacidad para responder a la demanda, el personal sanitario y administrativo está desbordado, no hay una comunicación ni mensajes claros a la población, que acaba colapsando los teléfonos de los centros de salud para consultar o pedir cita, o haciendo largas colas para hacerse pruebas. No estábamos preparados para esta sexta ola y no se ha sabido reaccionar".

Y, según la central, "lo mismo ocurre en el 112, un teléfono para urgencias y emergencias que al final se convierte en el último recurso para miles de personas que no consiguen contactar con sus Centros de Salud ni con los teléfonos de atención al Coronavirus. Las líneas se saturan con llamadas de consulta Covid y las urgencias tienen que esperar".

LAB relata que la frase de inicio de muchas de las llamadas efectuadas comienza por "ya sé que no tendría que llamar al 112€ pero nadie más contesta". Cientos de llamadas empiezan así. La ciudadanía no tiene información ni pautas claras ante esta nueva ola, ante situaciones de contactos estrechos, síntomas leves y resultados positivos, añade LAB.

Los grandes ausentes: Protección civil y Emergencias y Dirección General de Interior



La central abunda en que en esta sexta ola los turnos de trabajo están en mínimos y que no se ha previsto ninguna medida de refuerzo, ni teléfonos alternativos de atención, ni mensajes informativos a la población. "Una pandemia como esta, y especialmente una ola y una variante como estas, con la afección que está teniendo entre la población, es también una emergencia de protección civil, pero los responsables de interior y su gestión brillan por su ausencia", explican.

112, teléfono de urgencias y emergencias. Utilízalo bien



Desde la plantilla de SOS Navarra 112, y ya que nuestros responsables no mueven un dedo, "hacemos un llamamiento a la ciudadanía para utilizar el teléfono 112 y los servicios de urgencias y emergencias con responsabilidad. Que nadie dude en llamar al 112 si tiene una urgencia, o incluso si duda si es urgente o no, pero que traten de preservar el teléfono 112 y sus líneas limitadas para las situaciones realmente urgentes que no pueden esperar", desglosan desde LAB.





UGT carga contra Salud

La representación sindical de UGT en SOS Navarra ha advertido de que "el colapso telefónico y la desasistencia en los centros de Atención Primaria, así como la incapacidad de los responsables del Departamento de Salud para organizar los recursos al asumir la atención de consultas relacionadas con la Covid-19, como ya ocurrió hace dos años al comienzo de la pandemia, están llevando al borde del colapso al teléfono de emergencias 112".

Según ha señalado UGT en un comunicado, el personal de SOS Navarra "recibe a diario decenas de llamadas, reclamaciones y quejas motivadas por la imposibilidad de contactar con el teléfono de consejo o consultas Covid (948290290) o por la negativa de los equipos de Atención Primaria a dar una atención presencial a los pacientes, los cuales, en muchos casos, terminan acudiendo y colapsando los centros de urgencias".

El sindicato ha apuntado que "esto hace que las urgencias reales y vitales que se atienden en el 112 tarden más tiempo en ser atendidas, con el riesgo que esto supone en los casos realmente graves (infartos, ictus, accidentes viales con heridos graves, etc.)".

Por ello, UGT ha reclamado al Departamento de Salud que "tome medidas inmediatamente, reforzando el teléfono de Consultas Covid, ofreciendo a los ciudadanos el servicio que necesitan en estos momentos".

Por otro lado, el sindicato ha denunciado la propuesta de los responsables de Salud de "reducir al mínimo imprescindible la presencia de médicos en el servicio de coordinación sanitaria del 112, incrementando el papel de enfermería, tal y como adelantó el señor Carlos Artundo -director general de Salud- a los medios".

UGT ha asegurado que "SOS Navarra lleva más de 25 años ofreciendo un servicio de calidad y esta medida podría deteriorar la calidad del servicio, ocasionando graves consecuencias en la coordinación de las urgencias médicas para todos los navarros, al hacer recaer el peso de un servicio esencial en profesionales con una cualificación técnica menos adecuada".

Por ello, UGT ha solicitado al Departamento de Salud que "paralice la reorganización de las urgencias médicas en el 112, ya que los médicos realizan una labor fundamental e insustituible, y que recoloque a las 20 enfermeras de coordinación, que implantaron en febrero del 2021, donde realmente son necesarias en estos momentos: hospitales, centros de atención de primaria, etc.". "Esta medida, como demuestran las cargas de trabajo de dicho puesto, es un despilfarro de dinero público y de recursos humanos que la sanidad navarra no se puede permitir en estos momentos", ha afirmado.