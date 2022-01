Coronavirus Navarra, última hora: más de 3.100 casos el lunes

Navarra notificó el lunes 3 de enero al menos 3.131 nuevos casos de infección por Covid-19, según datos provisionales del Departamento de Salud. Están por encima de los notificados el domingo, 2.108, 299 más que la cifra facilitada por el Gobierno ayer, tras sumar nuevos positivos de autotest. Hace 7 días fueron 3.150 los contagios notificados, y hace 14, 914. Los jóvenes de 20 a 29 años son los más afectados por los contagios en los últimos días (ver más adelante).

La sexta ola de covid-19 continúa desbocada en Navarra, con al menos 23.794 contagios detectados la semana pasada, en la que entraron en vigor las restricciones para hostelería y ocio nocturno de cara a evitar, entre otras celebraciones, la Nochevieja. El nuevo escenario que se abre tras la explosión de contagios obliga más que nunca a centrar la atención en la situación hospitalaria, ya que parámetros como la positividad, al sumarse positivos hechos casa pero no notificarse los negativos, pierden rigor a la hora de tener una foto precisa de la evolución de la pandemia.

En lo que respecta a los hospitales, la situación sigue empeorando día a día: ya son 188 personas ingresadas, 24 en la UCI, una presión hospitalaria que no se daba desde hace siete meses. Asimismo, la semana pasada se notificaron 124 ingresos por covid-19, de los cuales 11 en la UCI. No se daba un volumen tan alto de hospitalizaciones en tan solo una semana desde hace más de un año, concretamente desde la semana del 2 al 8 de noviembre, en la que se notificaron 153 hospitalizaciones.

Ayer Pamplona notificó un millar de contagios, entre los que destacan los 151 de Rochapea, los 97 de II Ensanche, los 96 de Txantrea, los 91 de San Juan o los 69 de Mendillorri (siempre según el primer boletín del día de Salud). Tras la capital navarra, Tudela contabilizó 167 casos, Burlada 107, Barañáin 102, Sarriguren 98, Zizur y Villava-Atarrabia 70, Estella-Lizarra 65, Mutilva 59, Tafalla 57...:

Los ingresos en los hospitales se producen con un decalaje de 1-2 semanas con respecto a los contagios, por lo que cabe esperar que las hospitalizaciones puedan ir en aumento en los días próximos, una vez que los contagios siguen su escalada. Los 23.794 casos de la semana pasada suponen un aumento del 140%, es decir, más del doble de los 9.903 casos detectados la semana anterior.

LA PRESIÓN MÁS ELEVADA DESDE MAYO El efecto de la vacunación ha provocado que el ratio de ingresos por contagios haya disminuido considerablemente en la quinta y la sexta ola con respecto a las anteriores. No obstante, tal y como recoge Salud Pública en su informe epidemiológico, la vacuna no es suficiente ante el alto volumen de positivos que se está registrando en esta sexta ola, que sigue aumentando la presión sobre los hospitales. Actualmente son 188 los pacientes covid, 24 de ellos en la UCI. Se trata de un volumen que supera a la quinta ola y que se sitúa en niveles de la cuarta ola, siendo la presión más alta en siete meses. El 4 de mayo de 2021, el sistema sanitario asumía a 190 pacientes, 36 en la UCI; desde entonces no se daban cifras similares a las actuales.

Si comparamos el número de pacientes covid con los de hace un año resulta que ahora mismo hay más presión hospitalaria que la de hace un año: 188 ingresados, 24 en UCI, frente a los 129 pacientes, 21 en críticos del 3 de enero de 2021, un momento en el que se estaba a las puertas de la tercera ola y arrancando el proceso de vacunación.

MÁS DE 5.500 CASOS DE INCIDENCIA La semana pasada los contagios se acercaron a los 23.800, aunque se trata de cifras provisionales, ya que Salud actualiza con dos días de retraso los casos detectados por auto test de antígeno. Por lo tanto, hoy se actualizarán los 1.809 positivos del domingo, que aumentarán la cifra de la semana, que supone la segunda consecutiva en la que los contagios se duplican. Así, en incidencia la sexta ola sigue marcando una semana más de récord de la pandemia sin que de momento la curva de contagios haya tocado techo. La incidencia acumulada a 14 días se sitúa en los 5.523 casos por 100.000 habitantes, la más alta de toda la pandemia, aunque se desconoce la tasa real de la primera ola. A 7 días la incidencia se sitúa en 3.671 casos.

La positividad, asimismo, también está marcando récords, en torno al 40%-50% en los últimos días. Sin embargo, el cambio en el protocolo de contactos estrechos y de rastreo que ha efectuado Salud, puede tener cambios en estos indicadores y también en la cifra de casos diarios, ya que solo se rastreará y se hará PCR a personas con síntomas o que sean vulnerables.

LOS JÓVENES, LOS MÁS AFECTADOS En lo relativo a la incidencia por grupos de edad, destacan los jóvenes como los más afectados por la covid-19. Según la última actualización del Ministerio de Sanidad, la incidencia acumulada a 14 días del grupo 20-29 años se sitúa en 9.076 casos por 100.000 habitantes, el grupo de edad con mayor tasa. Le sigue el tramo de 30-39 años, con 7.278 casos de incidencia; después el de 40-49, con 6.748 casos; el de 12-19, con una tasa de 6.585; el de menores de 11 años, con 5.677 casos; el de 50-59 años, 5.595; el de 60-69, con una incidencia de 2.510 casos; los mayores de 80 con una incidencia de 1.894 casos; y, por último, el de 70-79 años, con 1.806 casos.

31 MUERTES EN TRES SEMANAS Desde la extensión de la vacuna a los grupos más vulnerables y de mayor edad, los fallecimientos por covid-19 se habían reducido prácticamente a mínimos, en torno a las 5 muertes semanales. Sin embargo, en esta sexta ola en la que los contagios marcan los niveles más altos de la pandemia, los fallecidos por coronavirus también están experimentado un repunte notable: en las últimas tres semanas, Navarra ha notificado 31 decesos, 15 de los cuales fueron registrados la semana pasada, cifra superior a los 9 de la semana previa y a los 7 de la anterior, que ya habían supuesto un repunte.

De hecho, los 15 fallecimientos de la semana pasada suponen la cifra semanal más alta de muertes por covid-19 desde el pasado mes de febrero, en plena tercera ola. Hasta ahora, la vacunación había provocado que las muertes se rebajasen a niveles mínimos y durante la quinta ola, en verano, no se superaron los 11 fallecimientos semanales. Ahora, habrá que esperar a cómo afecta la variante ómicron a la tasa de mortalidad ya que la inmensa mayoría de las personas que fallecen ahora se contagiaron antes de la llegada de esta cepa debido –tal y como explican las autoridades sanitarias– al decalaje de 2-3 semanas entre los contagios y los fallecimientos.