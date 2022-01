Gabriel Reina, microbiólogo de la CUN: "Probablemente el coronavirus nos llegue a todos"

Pamplona – El especialista en microbiología de la Clínica Universidad de Navarra, Gabriel Reina, señaló ayer en una entrevista en Onda Vasca que "probablemente" el virus termine por infectar a toda la población, lo cual permitiría alcanzar una inmunidad "más robusta", junto a la vacunación, ante futuras posibles reinfecciones.

"La variante ómicron se neutraliza peor por los anticuerpos. Hay una situación de invulnerabilidad altísima, aunque estamos en un escenario bueno para que se produzca esa infección generalizada", añadió, para reconocer que, de no haber existido vacunas, la situación actual podría haber derivado en una "escabechina".

Reina apuntó que "es optimista" de cara a la evolución de la pandemia en 2022, año en el que adelantó que "tiene que llegar ya el control de la situación", adelantó.

"Con ómicron, que se está transmitiendo tanto, estamos viviendo un tiempo difícil, pero las defensas que se están generando en las personas que están pasando la covid-19, vacunadas o no vacunadas, puede hacer que consigamos una bolsa de personas que tenga una inmunidad ya de base y que nos lleve de una pandemia a una endemia, con unas circunstancias más cercanas a la normalidad y similares a lo que puede pasar cada año con la gripe".

Del mismo modo, apuntó que el hecho de que, por lo que parece ser, esta variante produzca más infección respiratoria en las vías altas frente a las bajas, podría explicar que sea leve el cuadro de síntomas.

"El peligro es el altísimo número de casos que hay, y que está impactando en el sistema sanitario. Por eso no coincido con el planteamiento de Israel de favorecer una infección generalizada, creo que es mejor que ésta sea de la forma más escalonada posible para que el sistema se tense lo menos posible", dijo.

Reina también mostró sus dudas acerca de que el número de contagios, como en Sudáfrica, baje de manera vertiginosa al alcanzarse el pico. "No creo que se vaya a producir un descenso tan importante como el que se ha dado allí", reconoció.

vuelta a las clases A su juicio la actividad escolar debería retomarse "sin problemas", con el uso continuado de la mascarilla en las aulas y una buena ventilación. "El momento más crítico es el del comedor, donde tiene que haber un aforo reducido y condiciones que aseguren que se puede trabajar de forma segura".

test de antígenos El especialista en microbiología resaltó que los test de antígenos "funcionan, se trata de una prueba que es muy beneficiosa, pero que vale especialmente para valorar la infección en las personas que tienen síntomas. La sensibilidad se reduce mucho si no los hay". "Un positivo nos lo podemos creer, pero un negativo no siempre es creíble". También incidió en que es prematuro hablar acerca de si la incubación de ómicron es más rápida y, por contra, más corto el periodo sintomático, "Puede ir por ahí, pero no hay datos sólidos".

Y en cuanto a Flurona, esa posible combinación de gripe y covid, recordó que hubo ya datos a comienzos de la pandemia sobre este hecho. "El invierno pasado, la circulación de gripe fue más residual, mientras que este año en los laboratorios ya hemos tratado gripe con sintomatología parecida al covid desde noviembre o un poco antes". "Sin duda, la combinación de ambos virus podría dar lugar a casos más severos", concluyó.