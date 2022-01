'Recuperemos la sanidad', lema de la protesta del Sindicato Médico de Navarra

El Sindicato Médico de Navarra (SMN) ha anunciado este viernes que va a convocar una concentración el 20 de enero a las 19 horas en el Paseo de Sarasate de Pamplona con el lema 'Recuperemos la sanidad Navarra' y ha afirmado que no renuncia a convocar "en un futuro próximo" paros y cese de la actividad extraordinaria.

Estos paros, que se convocarían en Atención Primaria con apoyo del ámbito hospitalario, tendrían lugar "cuando la situación epidémica lo permita", "tan pronto como se gripalice la pandemia del coronavirus", y si el sindicato no aprecia "cambios radicales" ni se "acometen acciones de mejora eficaces que produzcan cambios sustanciales en las condiciones laborales de los facultativos y en la calidad de la atención sanitaria foral".

Además de solicitar una comparecencia parlamentaria para dar a conocer la situación "de deterioro asistencial", han pedido al Gobierno de Navarra "los cambios necesarios para reconducir la situación actual en decisiones de dirección y gestión del departamento de Salud".

Así lo han anunciado este viernes en una rueda de prensa en la que han comparecido el vicesecretario general del sindicato, Jesús Soria, la representante del ámbito hospitalario, Pilar Anadón, y el delegado de Atención Primaria del sindicato, Ramón Sanchiz, para informar sobre "la sobrecarga laboral" y la "pérdida de calidad que sufren los pacientes", además de presentar "medidas de presión".

Según Soria, esta serie de acciones son "proporcionales a la nefasta, grave e insoportable situación en la que se encuentra la sanidad pública" navarra y ha animado a participar a ciudadanía y resto de sindicatos y agentes.

Por su parte, Anadón ha advertido de que los facultativos están "al límite" y que "no es que no haya médicos" en Navarra, sino que la Comunidad foral "no es atractiva para trabajar como médico". Tras denunciar las "políticas de maltrato continuado" que sufre el colectivo, "sin mejoras que capten y fidelicen médicos" en la comunidad, ha lamentado que los médicos de Navarra se encuentran "en la penosa situación de ser los peor retribuidos y con las peores condiciones de todo el país".

"Si por lo menos las condiciones fueran muy favorables, podrían compensar esas diferencias retributivas, pero tampoco es así", ha subrayado. Ante este "contexto desolado", que la pandemia no ha hecho sino acentuar, ha criticado que desde el departamento de Salud "solo se actúa para seguir presionando".

Por otro lado, Ramón Sanchiz ha asegurado que la situación en Atención Primaria es "insostenible", ya que, incluso antes de la pandemia, el sindicato ya reivindicaba que las plantillas "están sufriendo una serie de políticas por parte del Gobierno" de "no reforzar y no apoyar" la Atención Primaria.

En este sentido, ha criticado la "inacción" y la "poca respuesta" del departamento de Salud y de otros sindicatos. "Es una sensación bastante triste, no sé si no son capaces de frenar la fuga de profesionales o de atraer más médicos aquí, pero algo habrá que hacer", ha apuntado, tras subrayar que con la llegada del Covid, la situación ha "empeorado".

Según ha señalado, la actividad ha aumentado "de forma desproporcionada" en "el único estamento que no ha sido reforzado", y cuando se ha "pedido ayuda a gerencias de Atención Primaria la respuesta ha sido de inacción". En este sentido, ha criticado que la supresión de las vacaciones "debería haber sido lo último y ha sido lo primero".

"El agotamiento físico y psíquico es tremendo, es inasumible seguir así. Hay una sensación de frustración que algunos les lleva a dejar el trabajo asistencial y otros se van a la medicina privada, algo impensable", ha advertido Sanchiz, que ha pedido un "cambio de dirección en la política sanitaria, ya".