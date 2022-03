Estudiantes de la UN impulsan una semana centrada en la sostenibilidad y el emprendimiento

El Club de Sostenibilidad de la Universidad de Navarra y Campus Home, empresa dedicada al alojamiento universitario, impulsan la segunda edición de la semana de la sostenibilidad, la Green Week, que tendrá lugar entre el 21 y 26 de marzo, con actividades en formato presencial y online. Con el lema 'Cambia el mundo de forma sostenible', la Green Week quiere ser un punto de encuentro de proyectos y empresas relacionadas con la sostenibilidad, así como actividades de formación y emprendimiento dirigidas a los estudiantes.

El Club de Sostenibilidad de la Universidad de Navarra, formado por más de 130 alumnos, lidera esta iniciativa y fomenta la colaboración entre los distintos clubes universitarios de diversas facultades, como Derecho, Económicas, Escuela de Arquitectura, Escuela de Ingeniería-Tecnun y Comunicación. "Organizamos esta actividad para que la comunidad universitaria conozca más sobre la sostenibilidad, una disciplina transversal en la que podemos participar todos", ha explicado en una nota Gabriela Pajuelo, alumna de Relaciones Internacionales y encargada del club.

Por su parte, Daniel Herrera, responsable de desarrollo del ecosistema Campus Home, ha destacado que "la Green Week es un paso más en la apuesta de Campus Home de no solo ser un gran lugar para vivir, sino también ser el complemento al desarrollo personal de los alumnos de la Universidad de Navarra. Con este evento buscamos educar a los alumnos en los valores de la sostenibilidad y el emprendimiento de la mano de empresarios y emprendedores, además de fomentar el aprendizaje a través de actividades que vayan un paso más allá de lo aprendido en las aulas".

TALLERES DE RECICLAJE DE ROPA O COCINA SOSTENIBLE

La Green Week cuenta con la colaboración de Career Services, el servicio de carreras profesionales de la Universidad, y el Centro Bioma. Entre los ponentes, está confirmada la participación de Jerusalem Hernández, socia de KPMG Sostenibilidad y Buen Gobierno; Antonio Espinosa de los Monteros, CEO de Auara; y Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol.

Participarán además las empresas Velca, Pandago.eco, Blablacar y Wallbox, relacionadas con la movilidad sostenible; Nike, Humpier y Hemper, de moda y accesorios sostenibles, Orpheus, especializada en eficiencia energética para empresas y edificios; Gravity Wave, empresa centrada en limpiar el mar Mediterráneo de plásticos; Ekomodo, papelería y artículos de diseño y de regalo ecológicos; Fundeen, dedicada a la gestión de inversiones en energías renovables; Hobeen, la primera app de eficiencia energética; y Too Good to Go, una app que persigue evitar el desperdicio de comida.

Además de los encuentros con las distintas empresas, los asistentes podrán participar en talleres prácticos de reciclaje de ropa o cocina sostenible y actividades de voluntariado, como la limpieza del río Sadar, que se llevará a cabo el sábado 26 de marzo.