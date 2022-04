¿Por qué hay en Navarra más reinfecciones de covid-19 que antes?

El 95% de los nuevos casos de covid-19 registrados en Navarra en la último semana corresponden a Ómicron BA.2, según la secuenciación de variantes recogida en el informe semanal del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra conocido ese miércoles. La nueva subvariante de covid-19 es más difícil de detectar que la variante ómicron original y puede propagarse incluso más rápido y aumentar las reinfecciones, sin embargo, la evidencia hasta el momento sugiere que no es más probable que cause una enfermedad grave, aunque algunos expertos no descartan que pueda ser responsable de nuevas olas de contagios, especialmente entre colectivos con bajo porcentaje de vacunación.

Su apodo furtiva proviene de una de sus principales diferencias con la variante ómicron original. Esa variante fue relativamente fácil de rastrear debido a una peculiaridad específica, la eliminación de un gen de espícula, que la hizo destacar en las muy utilizadas pruebas de PCR sin la necesidad de una secuenciación adicional del genoma. Pero la nueva variante, que está poniendo en entredicho la estrategia de países como China o centroeuropeos debido al alza en los contagios, no parece tener esta característica, lo que la hace más difícil de monitorear. Significa que si bien las pruebas de PCR detectan si alguien tiene esta variante de covid-19, las muestras deben sufrir un análisis adicional para determinar si alguien tiene la "furtiva".



Ahora, un informe publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el que desgrana semanalmente las variantes de interés -esto es, las más relevantes-, ha puesto el foco en las recombinaciones. Se trata de mutaciones del coronavirus que son fruto de la mezcla de dos variantes o subvariantes. Según explica el mismo informe, para evaluar estas se utilizan los mismo procesos que con cualquier otra mutación.



Actualmente, la OMS vigila tres nuevas mutaciones a las que nombra como XD, XF y XE. En la actualización de las variantes, informa la OMS, no se encuentra ninguna evidencia sobre que el linaje XD del virus (la mezcla Delta-Ómicron) esté asociado a una mayor transmisibilidad o enfermedad más grave que lo conocido anteriormente. En cambio, el recombinante XE -la mezcla entre los dos linajes de Ómicron, el original BA.1 y la 'sigilosa' BA.2- es el que preocupa a las autoridades sanitarias, ya que advierten de su mayor transmisibilidad, aunque de ella no se tiene noticia aún en Navarra.



El informe de Salud Pública añade que del 28 de marzo al 3 de abril se ha mantenido estable la presencia de material genético del SARS-CoV-2 en las aguas residuales de la comarca de Pamplona, mientras que aumentó algo en las de Tudela. Y recuerda al respecto que desde la semana pasada se ha priorizado la realización de pruebas en pacientes de más edad, con factores de riesgo o con presentaciones más graves de la enfermedad, así como en aquellas personas que vivan o trabajen en un ámbito considerado vulnerable, como los espacios sanitarios y sociosanitarios.

Por ello, precisa, para conocer la evolución de la enfermedad cobran más importancia otros indicadores como el número de hospitalizaciones y otras herramientas auxiliares, entre ellas el control de las aguas residuales o la secuenciación de pruebas.

En cuanto a la vacunación contra la covid-19, agrega el informe que hasta el 3 de abril se han administrado en Navarra 1.398.924 dosis, con 571.802 personas (87% de la población) con alguna dosis, 559.003 (85%) con la pauta completa, y 346.409 (53%) además con una dosis de refuerzo. Entre la población de Navarra de 5 años y más, el 91% ha recibido alguna dosis, el 89% tiene la vacunación completa y el 55% tiene una dosis de refuerzo.

Salud Pública destaca que la vacunación muestra una efectividad superior al 90% para prevenir hospitalizaciones, aunque es menor para prevenir infecciones y por eso las personas vacunadas deben mantener medidas preventivas complementarias para no infectarse y no contagiar.

REQUISITOS PARA VIAJAR

De cara a las vacaciones de Semana Santa recuerda que el pasaporte covid continúa siendo necesario para la movilidad entre los países de la Unión Europea, aunque además cada país tiene sus propias restricciones que es necesario conocer ( https://reopen.europa.eu/es ).

Para otras países fuera de la UE, por ejemplo en Estados Unidos, se necesita si se llega en avión presentar certificado oficial de haber recibido la pauta completa de vacunación y, además, un prueba de resultado negativo de un test covid (PCR o los tests de antígenos) realizado con una antelación máxima de un día antes de la salida del viaje.

Se considera vacunación completa cuando han pasado 14 días desde que se recibió la segunda dosis de la vacuna (o desde la primera dosis, en caso de vacunas monodosis como la de Janssen).

Están exentos del requisito de vacunación menores de 18 años, personas con contraindicaciones médicas a las vacunas y que puedan demostrarlo con un informe médico; casos urgentes y humanitarios; y residentes en países con muy escaso acceso a las vacunas y que al mismo tiempo tengan una razón fundamentada y excepcional para viajar a EEUU (no se incluye el turismo).

Las personas de entre 2 y 17 años (estén o no vacunadas) deberán presentar prueba de resultado negativo de un test covid realizado como máximo 1 día antes de la salida del viaje, prueba que las autoridades estadounidenses recomiendan también a los menores de 2 años siempre que sea posible.

Las personas menores de 18 años que no estén vacunadas no tendrán que guardar cuarentena al llegar a EEUU,pero sí deberán realizarse una prueba en los 3-5 días siguientes a su llegada y si el resultado es positivo o si presenta síntomas covid, tendrá que quedar en aislamiento.