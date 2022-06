Jóvenes migrantes en Navarra: "Aquí, si no estas empadronado, no existes"

Llegan desde otros lugares y no tienen información, nadie les explica que aquí para acceder a la mayoría de derechos, servicios o ayudas hace falta estar empadronado. De hecho, "aquí, si no estas empadronado, directamente no existes", reconoce Abdel Mebrek, un joven argelino que lleva viviendo en Navarra más de cuatro años.

Si no fuese por los colectivos y las ONG, apunta Abdel, "sería muy difícil que consiguiéramos empadronarnos, porque nadie te informa de que es necesario o de cómo se consigue". "Además cuando llegas el tema del padrón es un mercado. Como la gente no puede acceder al empadronamiento hay personas que lo facilitan a cambio de dinero, es decir, un derecho se convierte en un mercado, porque hay que comprarlo", denuncia el joven.

Precisamente, Dikra Dahdouh consiguió estar empadronada costeándolo de su bolsillo. En total, más de 500 euros para poder tener un padrón. "Cada dos años hay que renovarlo. La primera vez pagué 100 euros para que me lo consiguieran; la segunda, 160; y la tercera me costó 250 euros", relata la joven marroquí, que llegó a Navarra hace dos años.

No obstante, los dos jóvenes lo tienen claro: la culpa es de la administración. "Al final los empadronamientos se compran porque la administración pone muchas trabas y, sobre todo, porque hay muy poca información", detalla Abdel, que añade que las personas cuando no acceden al empadronamiento "sienten un rechazo total. Y nadie quiere estar rechazado". En este sentido, Dikra destaca que "si el empadronamiento es un derecho de la gente, las instituciones deberían garantizar que se cumple, no poner problemas".