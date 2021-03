Piden 6 meses de cárcel para una monja de 85 años que atropelló a una ciclista en un paso de peatones de Pamplona

Una monja de 85 años se sentará próximamente en el banquillo de los acusados de un juzgado de Pamplona procesada por un delito de lesiones por imprudencia grave, como consecuencia del atropello de una ciclista en un paso de peatones y con semáforo rojo, que permaneció quince meses de baja laboral.

La acusación particular solicita 6 meses de cárcel y 3 años de retirada de carné, mientras que el Ministerio Fiscal solicitará la libre absolución al considerar que lo ocurrido obedeció a una "distracción momentánea" de la monja y no a una imprudencia.

Los hechos ocurrieron el 19 de septiembre de 2019 sobre las 9.10 horas en la avenida de Aróstegui de la capital navarra, cuando la religiosa de la congregación Carmelitas Misioneras conducía un vehículo Citroen Xsara Picasso "absolutamente desatenta a las circunstancias del tráfico", según el escrito de calificación provisional de la acusación particular.

Ello hizo, según esta parte, que al llegar al semáforo en fase roja "bien señalizado, con excelente visibilidad y carente de obstáculos que dificulten la visión", no respetase la preferencia de paso de la ciclista, de 65 años, que cruzaba por el paso prioritario de peatones, "arrollándola y golpeándola con la parte frontal, derribándola y haciéndola caer a la calzada".

Como consecuencia del atropello, la ciclista, representada por el abogado Francisco Javier Moreno-Vidal, sufrió diversas lesiones que supusieron que permaneciese de baja desde el día del atropello hasta el 16 de diciembre de 2020. Además, debido a las secuelas que le han quedado tras el accidente, no puede realizar el total de las actividades que realizaba previamente. "Se trata de una persona muy activa que previo al accidente montaba diariamente en bicicleta, realizaba salidas frecuentes por el monte de horas de duración. Actualmente debido al dolor de la rodilla izquierda, no puede realizar dichas actividades como antes. Además, precisa toma diaria de analgésicos para el dolor", señala el escrito de la acusación particular, que pide una condena de 6 meses de prisión y 3 años de retirada del permiso de conducir.

RAMAJE DE LOS ÁRBOLES

Sin embargo, el Ministerio Fiscal considera que los hechos por los que ha sido procesada la religiosa no son constitutivos de infracción penal. Al respecto, el Ministerio Público considera que el atropello de la ciclista sobre el paso de peatones con semáforo en rojo se produjo "con visibilidad reducida por la frondosidad del ramaje de los árboles" y sin haberse "acreditado un exceso de velocidad por parte de la conductora del vehículo".

En ese sentido, la Fiscalía no aprecia "temeridad en la conducción, ni una patente infracción de las elementales normas de prudencia, sino una distracción momentánea en la atención y cuidado en la conducción por parte de la conductora" procesada. "Los hechos no reúnen el elemento subjetivo ni los presupuestos objetivos para considerarlos constitutivos de un delito de lesiones imprudentes causadas por imprudencia grave, ni de un delito de lesiones imprudentes causadas por imprudencia menos grave", prosigue el Ministerio Fiscal, motivo por el que solicitará la libre absolución de la religiosa, "sin perjuicio de las acciones que pueda ejercer la denunciante en la vía civil".