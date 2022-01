Crimen machista en Tudela | Rosas blancas, una "Siempreviva" y el dolor en el colegio de Castejón: "¿Le podríamos haber ayudado?"

El claustro del colegio Dos de Mayo mostró ayer su dolor y desconcierto por el asesinato de su compañera Sara Pina, que ayudaba a niños y niñas con necesidades especiales. La describieron como una enamorada de su trabajo, "disfrutaba muchisimo. Era una dedicación completa, las familias tenían su telefono directo en vacaciones y le llamaban a cualquier hora. Se desvivía por los niños".

Indicaron que estan "muy impactados. Siempre piensas, ¿si me pasara a mí me daría cuenta? Lo hemos hablado mucho, no habíamos visto ningun indicio de que tuviera este problema y piensas, ¿le podríamos haber ayudado? Estamos totalmente sorprendidos", dijo la jefa de estudios Ainhoa Repáraz. La directora, Gemma Martínez, explicó cómo lo han comunicado a sus alumnos, "les hemos informado desde la primera mañana, acorde a la edad de cada uno, con naturalidad, sin especulaciones y contando los datos que teníamos. Dándoles espacio para que preguntaran y asimilando poco a poco".

"SIEMPRE VIVA" Un planta de Siempreviva recordará a Sara Pina en la puerta de su colegio Dos de Mayo de Castejón. El lugar, junto con el escenario, donde más disfrutaba. Ayer sus compañeros y compañeras de claustro, sus alumnos y alumnas, por los que tanto trabajó y se esforzó, le reconocieron su dedicación y la alegría que desbordaba con flores, lágrimas y palabras. El centro y el Ayuntamiento de Castejón se unieron en un homenaje en el que colocaron doce rosas blancas junto a una planta de Siempreviva que, para siempre, adornará y acompañará al centro. Alrededor de 300 personas, entre padres, madres, docentes y concejales asistieron a la concentración con la intención de que su memoria y labor siga siempre en la mente de los alumnos.

Como señaló la directora, Gemma Martínez, "los alumnos te van a seguir recordando. Hay dos muertes una biológica irreversible y una social cuando nadie te reconoce en fotografías. Esa muerte es la definitiva pero a ti los alumnos te van a seguir recordando. Nadie en nuestro colegio va a sentir la necesidad de preguntar quien eras porque antes de que la pregunta salga de sus labios se lo vamos a explicar nosotros. Sentimos tu ausencia en las miradas, en los pasillos y en las pizarras. No entendemos nada, la violencia que cercena una vida, el odio, el rencor, el odio... pero no queremos entenderlo, solo combatirlo".

La directora del centro, donde acuden unos 530 alumnos, destacó que van a dedicar a Sara Pina una estantería de la biblioteca "en la que habrá libros que hablan de como combatir la violencia y el primero será el de tu admirado Lorca. Si donde estés sientes frío, o estás sola búscalo. El sabe algo de tragedias también y habéis muerto a la misma edad, ¡qué cruel es el destino!".

Tras la lectura de este comunicado, se guardó un minuto de silencio y representantes de la apyma, del profesorado, del Ayuntamiento y, sobre todo, padres de alumnos y alumnos de Sara Pina colocaron una a una 13 rosas blancas junto al Siempreviva que adornará la entrada y quedará siempre en el Dos de Mayo.

TRES DÍAS DE LUTO EN TUDELA En Tudela, donde vivía la cortesina asesinada, el Ayuntamiento celebró un pleno extraordinario en el que declaró tres días de luto en los que las banderas estarán a media asta y a Casa del Reloj estará iluminada en color morado. El texto de condena aprobado señalaba que "la violencia contra las mujeres se basa en las relaciones de poder que en el plano simbólico y material sitúan a los hombres por encima de las mujeres y tienen por objeto perpetuar que las mujeres vivan en una situación de sumisión frente a los hombres". Además se comprometió a "colaborar para eliminar las violencias que sufren las mujeres, mejorar la respuesta institucional y garantizar el pleno ejercicio de la libertad de las mujeres en todo tipo de entornos".