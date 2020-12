Irlanda celebra un acuerdo "muy bienvenido" tras "cuatro largos años" de negociaciones

El primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, ha celebrado un acuerdo "muy bienvenido después de cuatro largos años de negociaciones" y ha dado las gracias de forma particular a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y al jefe negociador, Michel Barnier.



"Aunque echaremos de menos a Reino Unido en la Unión Europea, el hecho de que haya un acuerdo en vigor nos permite centrarnos en cómo gestionar unas buenas relaciones en los próximos años", ha dicho Martin en Twitter, poco después de la confirmación del pacto sobre las relaciones futuras.





#Brexit deal is very welcome after four long years of negotiations. Thanks to @vonderleyen & @MichelBarnier & team. While we will miss the UK from the European Union, the fact that a deal is now in place means we can focus on how we manage good relationship in the years ahead.