Al menos seis muertos y 37 heridos en un atropello multitudinario en Bélgica

Al menos seis personas han fallecido y 37 han resultado heridas, entre ellas 10 de gravedad, después de que un vehículo con dos ocupantes a bordo, ahora detenidos, arrollara esta madrugada a una multitud que celebraba una fiesta de carnaval en la localidad belga de Strépy-Bracquegnies, municipio de La Louvière, en el sureste del país.



El suceso ha tenido lugar en torno a las 05.00 (hora local), según el alcalde del municipio, Jacques Gobert, cuando el vehículo arrolló "por detrás y a gran velocidad", a una multitud "de entre 150 y 200 personas" que participaban en la inauguración del carnaval.





#BREAKING: least 5 people dead 12 critically injured and at least 20 other people injured, after a car plowed bystanders in a carnival in Strépy-Bracquegnies #Belgium pic.twitter.com/mCN5PlgomD