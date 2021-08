El 'influencer' Aless Gibaja anuncia las chocolatinas Snickers en un spot que las redes califican de homófobo

La marca de chocolatinas Snickers, esas que podemos encontrar en cualquier vending o máquina expendedora, ha provocado una explosión de críticas tanto en redes como en el panorama político español. La empresa ha publicado un anuncio, cuanto menos polémico, en el que el el influencer Aless Gibaja, conocido también por su participación en la quinta edición de 'Gran Hermano VIP', aparece en un chiringuito playero pidiendo al camarero un zumo de naranja con "vitamina a, b, c y d, abracitos, besitos y caricias". Tras la demanda del influencer, el barmar le entrega la chocolatina y, al probarla, Gibaja se convierte en otro hombre, también vestido con camiseta rosa pero sin ningún carácter que pudiera señalarle como homosexual. El compañero con el que comparte mesa le lanza un mensaje: ¿Mejor? Y este, claro, asiente y corrobora el interrogante: "Mejor".

La compañía de chocolatinas ha pedido disculpas y ya ha retirado las tres píldoras publicitarias que había subido a sus redes: una primera con el también influencer 'El Cejas' y la segunda y restante con la empresaria Carmen Lomana, que, como ocurre en el cortometraje de Aless Gibaja, tras dar un bocado a la chocolatina de cacahuete, pasa a convertirse de la mujer de 73 años que es a una adolescente bien maqueada.

La marca ha lanzado un comunicado en el que aseguran lamentar "cualquier malentendido" y ha pedido disculpas a cualquier persona que se haya podido sentir ofendida con las píldoras.

Por su parte, tanto Unidas Podemos, como la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGT) se han unido a las denuncias de homofobia que ya venían resonando varias horas en Twitter. "Ante la oleada de LGTBIfobia, con agresiones e incluso asesinatos, a Snickers no se le ocurre ninguna idea mejor que hacer un 'spot' publicitario basura para decirte que no eres tú mismo si tienes pluma. No hagas caso de su LGTBIfobia, eres libre de ser como te dé la gana", afirma Unidas Podemos, que desde su cuenta en Andalucía ha pedido la retirada inmediata del anuncio por su "homofobia repulsiva".

La FELGT ha considerado "vergonzoso y lamentable que a estas alturas haya empresas que sigan perpetuando estereotipos y promoviendo la homofobia y la plumofobia" y se ha ofrecido a la marca para darles formación si lo necesitan la próxima vez. También ha comentado el anuncio en Twitter el líder de Más País Íñigo Errejón: "A mí no me hace gracia estigmatizar y reírse de la pluma. Menos aún en un verano en el que se multiplican las agresiones a personas LGTBI".