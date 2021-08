El Ministerio del Interior no reconoce a la Asociación de "Abducidos por los Alienígenas"

El Ministerio del Interior aprobó el 5 de agosto la legalización de la Asociación de Abducidos por los Alienígenas para su inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones. Sin embargo, como no se ha podido contactar con ningún miembro se ha desistido de su registro, según se ha publicado en el BOE.



Por el momento se desconoce dato alguno de esta asociación. Ni miembros, ni actividades, ni redes sociales. Lo único que se sabe es que tienen su sede se encuentra en la calle Cea Bermúdez 35-37 de Madrid.



El BOE, que se está viralizando en redes sociales, viene firmado por el subdirector general de Asociaciones, Archivos y Documentación del Gobierno, José Rafael Rojas.





Un amigo me hace llegar esta resolución que no ha podido ser notificada a la Asociación de Abducidos por los Alienígenas España. Ambos confiamos en que donde no llega el BOE pueda llegar esta red social: haz tu magia, Twitter (se agradece difusión). pic.twitter.com/cPVh4eQZSZ