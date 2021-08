Montados en autos de coche o haciendo ejercicio en el gimnasio: los vídeos más surrealistas de los talibanes

Las noticias que llegan estos días desde Afganistán tienen en vilo al mundo entero. La toma de Kabul por parte de los talibanes ha hecho que miles de ciudadanos afganos intenten salir desesperadamente del país antes de que la situación se vuelva todavía más complicadas, especialmente para las mujeres.



Sin embargo, otros vídeos, publicados por el medio francés Mediavenir, se han hecho populares en las redes sociales y contrastan completamente con lo que se está viviendo estos días en Afganistán.



En ellos se ve a los talibanes divirtiéndose mientras se montan en autos de coche o en un tiovivo de la feria. Las imágenes, por muy lúdicas que parezcan, no dejan de ser escalofriantes, pues incluso en esos momentos aparecen armados con sus fusiles de asalto.





Trying to be "fit for governing"

Taliban in Afghanistan working out in the presidential palace's gym. pic.twitter.com/s441sb6e35