Teresa Ordás es la creadora de los 'paisojos', una nueva forma de hacer arte

La periodista y guionista Teresa Ordás ha creado una nueva forma de hacer arte. Con solo la cámara de su teléfono móvil, esta palentina de 61 años ha dedicado los últimos ocho a fotografiar, desde cerca, el reflejo de multitud de ojos.



Calles, paisajes, monumentos e incluso cuadros es lo que se refleja en los ojos de diferentes personas que Ordán captura. La palentina crea arte o, como ella lo define, 'paisojos'. Es decir, paisajes en ojos.





Paisojos en proyectos

"Como de broma le puse, un nombre que me parecía un poco ordinario pero que al final se ha quedado para explicar lo que hago", contó al diario ' Nius'.Para esta peculiar idea, se inspiró en la película ''. En una de las escenas del filme de 1982 de Ridley Scott, se aprecia un ojo que refleja la apocalíptica cuidad deTeresa Ordás vio ahí una nueva manera de hacer arte. Así comenzó en 2012 cuando empezó a fotografiar de cerca ojos que miraban, creando de esta manera fotografías al reflejo real de los ojos."Capto lo que las miradas cuentan", explicó en una entrevista realizada por TVE.Los '' no han quedado en el móvil de Teresa Ordás. La palentina ha trabajado en varioscreativos.Uno de ellos es el llamado ''. El proyectoconsiste en fotografías de ojos de mujeres que miran cuadros de artistas femeninas, con el objetivo de visibilizar el arte creado por mujeres, muchas veces escaso en los museos.Ely elson dos de las instituciones que le han abierto las puertas para dejar crear."Al Thyssen me dejaron entrar a puerta cerrada antes de que abrieran al público, de 9 a 10 de la mañana, con las cinco personas que quería fotografiar", comentó a ' Nius'.Por su parte, el Museo del Prado le dejó retratar a empleadas que miraban diferentes cuadros de la exposición ''.Otro de los proyectos relacionados con los 'paisojos' no ha sido creado por la propia artista, sino por estudiantes de 14 años. Una profesora dedecontactó con Ordás para decirle que sus alumnos habían analizado sus obras e iban a realizar un trabajo sobre ellas.Algunas de las fotografías de la artista se pueden ver en su cuenta de, que ya cuenta con 3.202 seguidores.