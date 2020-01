Películas fantásticas, charlas, talleres y mucho más, en el FAN

pamplona - Llega ya a Pamplona una nueva edición del Festival de Anime de Navarra (FAN), la 17ª, que se celebrará entre mañana y el domingo en el Planetario y Golem Yamaguchi. Cuatro días durante los que se podrá ver una amplia y muy actual selección de filmes y series anime, a las que se suman diferentes talleres, conferencias y otras actividades, todas ellas vinculadas con la cultura japonesa. La directora y creadora del FAN, Blanca Oria, ofreció ayer todos los detalles de la programación, de la que destacó el gran número de estrenos que acoge el festival este año, "aunque tampoco faltarán los clásicos".

Oria estuvo acompañada por el director del Planetario, Javier Armentia; el director del Área de Cultura del Ayuntamiento de Pamplona, Jorge Urdánoz; y la directora de la Escuela Oficial de Idiomas, Maite Casero. Según destacó Armentia, el FAN "es un festival que permite juntar intenciones, formas y narrativas diferentes, encontrar datos e historias de una cultura que siéndonos ajena nos es bastante cercana entre otros aspectos y, sobre todo, une intergeneracionalmente a muchísima gente". Casero, por otro lado, agradeció la oportunidad de colaborar por segunda vez con el FAN ya que, apuntó, la interacción con el festival permite que "los alumnos de japonés pueden aprender el idioma en otros conceptos más lúdicos" como lo es esta cita anual. "El japonés no es un idioma oficial en nuestra escuela, pero lleva manteniéndose muchos años dentro de la oferta escolar", indicó, y añadió que espera que "con festivales como este sea cada vez más la gente que se anime a aprender un idioma como el japonés".

Por su parte, Urdánoz subrayó el apoyo del Consistorio al festival, que se materializa en el programa complementario y paralelo Yamaguchi Torii. Este se celebrará por tercer año en la carpa situada en la explanada del Planetario (se abrirá al público el viernes por la tarde). "Esta es una edición especial porque coincide, justamente, con el cuarenta aniversario del hermanamiento entre Pamplona y la ciudad de Yamaguchi en Japón", indicó, para agregar que "la relación de Pamplona con el mundo del anime japonés está muy asentada en nuestra ciudad" y que en los últimos años se ha sumado "al mundo más vanguardista del anime la exposición y el conocimiento de la cultura más ancestral japonesa" con actividades que se celebran en esta carpa. Algunas de ellas serán una degustación de té japonés, un taller de taiko, el tiro con arco japonés o la exhibición de kendo.

cine La presente edición del FAN contará con la proyección de trece películas, que tendrá lugar en los cines Golem Yamaguchi, con títulos como Quiero comerme tu páncreas (Shin'ichirô Ushijima), Mutafukaz (S. Nishimi, G. Renard) o Psycho-pass: Sinners of the system: On the other side of love and hate (Naoyoshi Shiotani), entre otras. La última proyección, adelantó Oria, será sorpresa (el domingo, a las 22.30 horas). "Hay un buen número de estrenos pero también habrá clásicos", dijo la directora del festival, que subrayó que entre las películas habrá "temas costumbristas, fantásticos, de ciencia ficción o películas más amables". Eso sí, puntualizó que "todas se visionarán en versión original subtitulada" ya que, consideró, "es la mejor forma de disfrutar del cine japonés".

En cuanto a las series, se proyectarán en el Planetario, principalmente, y el FAN contará con una amplia programación en la que se incluyen capítulos de Dragon ball super, Darling in the FranXXX, ReLife, La leyenda de los héroes de la galaxia o Cardcaptor: Sakura. Para los más pequeños, en la carpa, se proyectarán las series Minki Momo y Eriko. "Hemos intentado hacer un esfuerzo y traer series de última hora; incluso algunas que no están editadas", contó Oria.

Por otro lado, esta edición cuenta con una serie de conferencias, como las que impartirá Manu Guerrero sobre El anime del siglo XXI - 2000/2020, quien "es un valor guerrero porque tiene a la gente entretenida hasta que les tienen casi que echar del Planetario". También acudirá Marc Bernabé para hablar del Turismo manga, Dinnan para analizar La doble cara del cosplay o José Luis Puertas, cuya conferencia girará en torno a Suicidio, Genocidio y Frankenstein: Project Itoh, un genio de la ciencia ficción.

Donde subrayó Oria que se ha hecho especial hincapié en esta edición ha sido en los diferentes talleres que acogerá el festival. "Talleres de caligrafía, de cómo fabricar un álbum de viajes, de encuadernación japonesa, de dibujo digital, de fabricar pinceles... así como un taller de taiko que me hacía mucha ilusión que estuviera bajo la cúpula del Planetario", comentó. Para ello, Raquel Meyers será la encargada de la animación (el sábado, a las 20.30 horas). "Es todo un experimento, veremos cómo sale", añadió la directora. Respecto al cosplay o a las exposiciones, apuntó que la intención de este año es darles un toque "más cultural y tratarlos como los asuntos serios que son". No faltarán tampoco los juegos de mesa japoneses, una sesión de body painting, un encuentro de jugadores de Pokemon Go o una versión del Baño de bosque en el parque de Yamaguchi.

Películas. Quiero comerme tu páncreas, de Shin'ichirô Ushijima; Human lost, de Fuminori Kizaki; One piece: Estampida, de Takashi Ôtsuka; Mutafukaz, de S. Nishimi y G. Renard; El imperio de los cadáveres, de R. Makihara; Psycho-Pass: Sinners of the system: On the other side of love and hate, de Naoyoshi Shiotani; Mirai, mi hermana pequeña, de Mamoru Hosoda; Los niños del mar, de Ayumu Watanabe; El tiempo contigo, de Makoto Shinkai; Dragon ball super: Broly, de T. Nagamine; El amor está en el agua, de Masaaki Yuasa; The wonderland, de Keiichi Hara; y proyección sorpresa.

Series. Darling in the Franxxx, Tokyo Goul Re, ReLife, Made in Abyss, Dragon ball super, The ancient magus bride, La leyenda de los héroes de la galaxia, Cardcaptor: Sakura, Minki Momo y Eriko.

Otras actividades. Como es habitual, el FAN incluye actividades complementarias como talleres de elaboración de cuadernos de viaje, kusudama o shodo, conferencias a cargo de Dinnan, José Luis Puertas, Marc Bernabé o Manu Guerrero, exposiciones y diferentes actuaciones.

*Toda la programación y horarios del FAN se pueden consultar en la página web www.fanfestival.es.