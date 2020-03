Los museos, cerrados pero activos

pamplona – El encierro causado por el coronavirus no solo está afectando a los artistas. También a los museos, que en este panorama desconocido para todos tienen que hacer frente a cuestiones como el aplazamiento de sus exposiciones, la reprogramación de los eventos o la creación de contenidos on line que les mantengan en contacto con su público.

Lo recalca Juan Pablo Huércanos, subdirector del Museo Oteiza, al afirmar: "Nos estamos enfrentando a un escenario cambiante y volátil, por lo que resulta complejo dar respuestas y tomar decisiones con carácter de cierta permanencia que no se vean superadas por la evolución de esta crisis". Por parte del Museo de Navarra y el Museo del Carlismo, Susana Irigaray, directora del Servicio de Museos del Gobierno de Navarra, apunta que "ahora el objetivo es intentar minimizar el impacto que la situación actual pueda tener en el futuro", algo que procuran lograr "aplazando los eventos que puedan ser programados en fechas posteriores o analizando los casos de las exposiciones temporales en marcha o programadas", entre otros asuntos, para así "mantener la programación de 2020". Y en el Museo Universidad de Navarra (MUN) la realidad no es diferente. "Nuestro trabajo es ocuparnos de ese puzzle de agendas y compromisos para procurar no renunciar a ofrecer lo que nos habíamos comprometido", destaca Marta Martínez Arellano, directora de Comunicación del MUN.

sus propuestas El Museo Oteiza se encuentra en pleno cambio de su sitio web, migrando contenidos hacia otra plataforma "visualmente más poderosa y con mayor predominio del contenido audiovisual", y estos días ha iniciado una política activa "de generación de contenidos de interés en torno a Jorge Oteiza para su difusión en redes sociales". Se trata de contenidos vinculados con el propio artista, con su obra, con la colección, que permiten generar microrrelatos en torno a estos temas y que les permiten seguir activamente vinculados a su comunidad social a través del hashtag #cerradosperoactivos. Asimismo, acaban de estrenar una nueva actividad pedagógica on line que mantendrán estas semanas: el taller pedagógico Oteiza en familia, con materiales sencillos e instrucciones para realizar pequeños ejercicios que luego pueden ser compartidos en red.

Por su parte, el Museo de Navarra tiene disponible a través de la web de Cultura Navarra "una visita virtual a la exposición temporal El Santo Christo Ibérico, de Koldo Chamorro, y en breve se va a poder visionar por completo el documentao Totum revolutum sobre el fotógrafo, obra de clemente Bernad y Carolina Martínez. Además, las exposiciones temporales que actualmente alberga, de Lydia Anoz y Carlos Irijalba, tienen disponibles sus catálogos en pdf en la web del museo. Asimismo, el Museo del Carlismo tiene disponible en su web la visita virtual y el catálogo descargable de su exposición temporal actual El carlismo en la literatura, así como un relato bibliográfico a propósito de los contenidos de la exposición.

En el MUN tienen previsto "lanzar un blog, que aún no está operativo, que complemente los contenidos de la web y de las redes y les dé utilidad". Las publicaciones que se van a llevar a cabo "descubrirán y llamarán la atención del público hacia esos detalles que a veces se nos pasan por alto", dice Martínez Arellano, que puntualiza: "Queremos mostrar que el trabajo del Museo no son solo las exposiciones y eventos, sino que hay mucho más detrás. El arte y la creatividad no paran nunca y no queremos que paren tampoco en las casas de todo el mundo". Para ello, han lanzado la iniciativa #MUNencasa, con la que invitan a todo el público a "revisitar las exposiciones, actuaciones y actividades a través de las visitas virtuales, conferencias y material audiovisual" del que disponen, así como seguir en contacto "con la colección permanente y los proyectos de arte y creatividad que se están llevando a cabo".

reprecusión Respecto a cómo les afectará toda esta crisis de cara a futuro, los museos son optimistas. Desde el servicio de Museos, Irigaray espera que "esta circunstancia excepcional" haga que "la gente salga del aislamiento forzoso con más ganas que nunca por hacer y ver cultura en vivo y en directo", una opinión que comparten desde el MUN. Asimismo, Huércanos confía en un escenario en el que "la epidemia esté controlada y se recupere una cierta normalidad en los hábitos de usos culturales".