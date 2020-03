La ilustradora navarra Raquel Samitier lanza un álbum infantil para colorear

pamplona – Pipa es una niña de 6 años que estos días debe permanecer en casa por obligación y que, pese a lo difícil que resulta la situación, decide ser optimista y "afronta la dureza de la situación con alegría". Se divierte mucho en su hogar, en familia y realizando actividades muy originales. Así reza la sinopsis de Vacaciones en casa, el álbum infantil ilustrado que acaba de lanza la ilustradora navarra Raquel Samitier y que se puede descargar, de manera gratuita, de su página web (www.samitierilustracion.com).

La artista pamplonesa quiere dejar claro que las 18 páginas que componen esta publicación "no son fichas propiamente educativas". El álbum "no pretende reflejar la situación actual de crisis generada por el COVID-19" y "no es un material didáctico", pero sí es una herramienta "para el entretenimiento, para pintar y para colorear". Vacaciones en casa se dirige a niñas y niños de entre 4 y 8 años cuya historia y protagonista se inspiran en la historia y protagonista de La vida es bella, de Roberto Benigni, de ahí que llame vacaciones "a estos días tan duros que nada tienen que ver con lo que conocemos por vacaciones".

A lo largo de distintas páginas, Samitier va contando la historia de Pipa, la niña madrileña que vive con sus padres y con un hermanito pequeño. Y va presentando a los vecinos de su bloque y con los que se va comunicando a través del balcón, como tanta gente está haciendo estos días. Solo que los suyos son un poco especiales, ya que, por ejemplo, está Paquita, que es una jirafa; Carmelo, un elefante, o Fresquito, el muñeco de nieve, entre otros. Asimismo, anima a los lectores a acompañarla cuando dibuja, se disfraza o juega con su familia con los objetos que habitualmente hay en cualquier casa. También a cumplir con una rutina diaria y a hacer ejercicio.

la autora Raquel Samitier es licenciada en Humanidades (Gestión Cultural) por la Universidad de Navarra y en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco. Ha desarrollado su vida laboral en el Centro Cultural de Noáin como auxiliar de técnico de cultura y, en paralelo, se ha formado en técnicas pictóricas, digitales y narrativas, a través de varios cursos y talleres.

En la actualidad, es ilustradora profesional y su proyecto personal se centra en el álbum infantil ilustrado.