Fallece el patriarca del jazz de Nueva Orleans Ellis Marsalis Jr

madrid – "Se fue de la misma manera en que vivió: abrazando la realidad", con estas palabras el músico Wynton Marsalis anunció ayer el fallecimiento de su padre, Ellis Marsalis Jr, uno de los maestros del jazz que ha muerto a los 85 años por complicaciones del coronavirus.

Marsalis Jr. (Nueva Orleans, 1934 - 2020), patriarca de este género y miembro de una saga de artistas de jazz de Nueva Orleans, falleció la pasada noche del miércoles en el hospital "de manera pacífica", tras ser hospitalizado el sábado, explicó a través de su página web su otro hijo, el también célebre músico Brandford Marsalis.

"Mi padre fue un gigante de la música y un maestro, pero sobre todo fue un gran padre. Dio todo lo que tenía para sacar lo mejor de nosotros mismos", expresó.

Además, Brandford Marsalis adjuntó en esta nota de pésame colgada en su página web unas palabras de su amigo y profesor de Derecho de Harvard, David Wilkins: "Todos podemos maravillarnos de la audacia de un hombre que creía que podía enseñar a sus muchachos negros a ser excelentes en un mundo que negaba esa posibilidad, y luego verlos continuar redefiniendo lo que significa la excelencia en todos los tiempos".

Autor de más de 20 discos de jazz, y padre de los también músicos Delfeayo y Jason Marsalys, los amantes del jazz siempre le agradecerán su tesón por conservar el puro estilo del jazz de Nueva Orleans no sólo actuando, sino dando clases a las nuevas generaciones. Así, en los setenta fue profesor en Xavier University y Loyola University, así como en el New Orleans Center for the Creative Arts. Ya en los ochenta, pasó a la Virginia Commonwealth University y ayudó a establecer los estudios de jazz en la Universidad de Nueva Orleans.

A través de esta labor didáctica fue mentor de grandes pianistas como Harry Conick Jr, Terence Blanchard, Charlie Dennard, Irvin Mayfield, Jesse Davis, Marlon Jordan o Paul Longstretch. También enseñó a sus tres hijos: Branford, Wynton y Delfeayo.

La última vez que el pianista visitó España fue hace cuatro años cuando fue homenajeado por el Festival de Jazz de San Sebastián y actuó junto a su hijo Branford.

Y a través de un mensaje en su cuenta de Twitter este festival también se ha despedido del músico, a quién califica como el "patriarca de la dinastía Marsalis".