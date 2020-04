'Confinados': Diario emocional

El artista pamplonés Juanjo Lazcano refleja la montaña rusa de emociones que supone estar encerrado en casa en retratos y autorretratos en acuarela. Su reto, crear uno al día.

Empezó como una práctica de Juanjo Lazcano consigo mismo y con la técnica de la acuarela, y ha acabado siendo –está siendo, porque el proceso continúa– un diario emocional que refleja la montaña rusa de sentimientos y estados de ánimo por los que se pasa en esta cuarentena en casa.

Confinados es el reto plástico que el artista pamplonés inició hace dos semanas: crear un retrato o autorretrato diario en acuarela.

Al tener que cerrar el estudio que comparte en Iturrama con la artista Monika Aranda, Escalera43, y quedarse recluido en casa, Juanjo Lazcano decidió trabajar con lo que tenía a mano: "Tenía acuarelas, un cuadernito de 20 x 20 centímetros y me tenía a mí mismo", dice. Así que empezó dibujando su rostro en diferentes gestos, "practicándome", apunta el artista. Cuando ya llevaba varias obras hechas y empezó a compartirlas en redes sociales, vio que gustaban y empezó a recibir peticiones de amigos y conocidos para que les inmortalizase. La idea se le antojó ilusionante y se abrió a esa posibilidad: "Como se veía que el tema del confinamiento iba para largo, vi que tenía recorrido, así que la gente empezó a enviarme fotos, selfies, con distintos gestos", comenta. Así comenzó a escribirse este "diario emocional" en el que Lazcano se está encontrando con todos los estados de ánimo posibles en esta cuarentena. "Eso es lo que me gusta, que hay de todo: gestos al principio de resignación, otros gamberros e histriónicos, de hacer el tonto ante la cámara, también melancólicos, reflexivos...", dice.

Le gustan los gestos muy expresivos, "incluso algo forzados", aunque no muy posados sino naturales, espontáneos, que sean un claro reflejo de emociones, sentimientos, actitudes o estados de ánimo concretos. "Por el que cada uno pase en ese momento, o con el que cada uno afronte este confinamiento", dice.

Más o menos va cumpliendo el reto de hacer un retrato al día. "Alguna vez no llego, pero en general sí", dice sobre esta serie que empezó a crear el pasado 17 de marzo, aunque la primera publicación en redes sociales (Facebook e Instagram) data del día 22. La técnica, acuarela sobre papel de 300 gramos, siempre en el mismo formato (un cuadrado de 20 x 20) que viene dado por "el tamaño del cuadernito que tenía a mano".

En sus hojas se ha autorretratado varias veces y ha retratado a amigos del mundo del teatro, conocidos de esos amigos y también a gente desconocida –o conocida solo a través de Facebook–, como una enfermera navarra a la que ha inmortalizado con el bote de gel desinfectante en mano. "Me han llegado fotos incluso de gente de Sevilla... ahora tengo material de sobra y tengo que seleccionar, dependiendo del ángulo de la fotografía o del gesto que me inspire más...", apunta.

cofinamiento más llevadero

"Esta tarea diaria me pone las pilas"

El reto plástico en el que se ha embarcado está haciendo más llevadero el confinamiento del artista pamplonés. "Sin haber sido algo premeditado, porque ha ido surgiendo sin planearlo, la verdad es que me está ayudando tener esta tarea daria. Me pone las pilas. Es bueno tener metas, cosas que hacer, si no la casa se me cae encima, supongo que como a mucha gente...", cuenta Juanjo Lazcano, y añade: "Ahora casi te puedo decir que no tengo tiempo ni de echar la siesta... Además es que sigo con mi trabajo habitual". "El otro día me quedé dormido y me desperté atontado... Tengo que andar atento porque si no se me va el tiempo y no puedo sacar el dibujo del día siguiente", reconoce.

Especialmente, la acuarela exige estar bien despierto y con todos los sentidos en la técnica. "El problema que tiene la acuarela es que no puedes rectificar, y en alguna ocasión se me ha ido y en las puertas he tenido que pasar a otro dibujo por no poder salvarlo", cuenta Lazcano, quien se ha puesto este reto también como ejercicio artístico: "La acuarela es una técnica que no domino. Si es óleo no me preocupa tanto porque puedo corregirlo, pero con la acuarela no... Ahí el blanco es el papel, entonces se trata de hacer una superposición de capas, de transparencias que vas montando encima, pero hacia claro no puedo ir, siempre tengo que ir hacia el oscuro, con lo cual no puedo rectificar; si una zona de luz se me emborrona o llena de tinta, no puedo quitarla. Ese es el problema y el reto", explica.

Aunque el arte le alimenta el alma, Juanjo Lazcano, como la gran mayoría de creadores, necesita de otro trabajo –remunerado– para vivir. Una labor que continúa haciendo al estar calificada en esta cuarentena de "esencial". "Reparo equipos informáticos, impresoras, fotocopiadoras y demás aparatos tecnológicos, y ese trabajo no para porque los tenemos instalados en todos lados. Y se usan ahora más que nunca. También en los hospitales... El otro día estuve en la cocina de San Juan de Dios, donde usan impresora para etiquetar las comidas; y otro día estuve trabajando en el Juzgado, que aunque está a mínimos, también hace uso de estas herramientas...", cuenta.

¿repercusiones?

"Acostumbrados a la inestabilidad"

El arte siempre ha sido territorio de inestabilidad. En ese sentido, a los creadores esta crisis no les pilla de nuevas. "No sé qué repercusiones tendrá, pero desde luego estamos acostumbrados a la dificultad y la inestabilidad. Vender es tan complicado, casi un imposible... Y el escaparate, tenemos ahora prácticamente el mismo que tenemos siempre, Facebook. ¿Galerías? Alguna de vez en cuando... pero personalmente, lo que más he notado con este parón es que el estudio en el que habitualmente trabajo está cerrado, Monika (Aranda) daba clases allí y ha tenido que pararlas, claro. Y como a todo el mundo, te afecta en que estos días tienes menos relación social", al menos en lo que se refiere al contacto físico.

Pero, a nivel de producción, Juanjo Lazcano cree que "a muchos esto les está viniendo bien, en el sentido de que no te queda otra que meterte en casa, y ahí encerrado le das a la manivela, es la única manera de llevarlo...".

en corto

Exposiciones pospuestas. Juanjo Lazcano tenía un par de exposiciones colectivas programadas a las que afecta este parón por el COVID-19: "Iba a participar en una colectiva en abril en la Galería ArteA2 de Zizur Mayor, y tenía otra prevista para Ciudadela que no sé si se va a mantener o aplazar para más adelante...", cuenta. "El tema es que yo ahora mismo no puedo trabajar óleo en formatos grandes, estoy muy limitado al no poder ir al estudio, de ahí que esté con acuarela y tamaño pequeño", apunta.

En la Red. Los retratos del proyecto Confinados se pueden ver en Instagram y en Facebook, donde el artista los va colgando según los va creando: https://www.instagram.com/juanjolazcanomayor/https://www.facebook.com/juanjo.lazcanomayor

El autor. Juanjo Lazcano se formó en la Escuela de Artes y Oficios de Pamplona y con pintores como Antonio López, Juan José Aquerreta, José María Mezquita, Alfonso Ascunce o Mikel Esparza. A lo largo de su trayectoria ha participado en diversas exposiciones colectivas e individuales en galerías de la ciudad, especialmente en Ormolú, de la que es artista habitual.

Recientemente inauguró estudio de trabajo en Iturrama junto con la artista Monika Aranda. Escalera43 se llama este espacio que además de taller de trabajo es sitio de encuentro de artistas donde se imparten clases y se realizan diversas acciones culturales.

"Me encuentro con gestos de resignación, gamberros, melancólicos, reflexivos... de todo un poco" juanjo lazcano Artista plástico

