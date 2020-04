La música llora a “un referente de varias generaciones”, un “maestro”

pamplona – El fallecimiento de Luis Eduardo Aute después de años de larga enfermedad ha provocado una reacción inmediata de decenas de músicos en las redes sociales, donde han lanzado bonitas palabras de despedida.

A través de Twitter, Loquillo resumió en pocas palabras el sentimiento generalizado: "Nos ha dejado Luis Eduardo Aute. La música española pierde un referente de varias generaciones". Por su parte, Alejandro Sanz lanzó un mensaje breve: "Quien no tenga sueños que se disponga a tener sueños. Descansa, maestro". Se sucedieron palabras de pésame como las de Estopa – "sin palabras para describir el vacío que dejas. Luis Eduardo Aute, que la tierra te sea leve"–, o Luz Casal, quien además compartió una imagen con el artista: "Acompaño en el sentimiento a su familia y todos sus seguidores". Ángel Stanich desarrolló un poco más sus sentimientos: "Descanse maestro. Haremos por no olvidarle. Por el alma de su cuerpo, aunque cueste adaptarse. Este mundo no lo entiendo, este cura no es mi padre. Don Luis Eduardo Aute, saliste despacio del cine. Al alba te marchaste. Pasó por aquí el misterio".

Pancho Varona calificó a Aute de "imprescindible" y lamentó no poder ir a despedirle, al tiempo que Rozalén mostró su incredulidad: "No, por favor, maestro Aute". Su viejo amigo Pedro Guerra, mientras tanto, apostilló, citando una de sus más conocidas canciones: "Querido Luis Eduardo Aute. Nosotros sólo Pasábamos por Aquí, pero tú te quedarás para siempre". Fermín Muguruza optó por compartir una estrofa bien popular de Al alba: "Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga, quiero que no me abandones, amor mío, al alba". Nega, de Los Chikos del Maíz, escribió: "Joder se ha muerto Aute. Siempre lo vincularé a mis padres y a la infancia, a vinilos de mis padres. Toda la animadversión que le tengo a Sabina y otras personas de la época y el rollo, es amor por Aute, qué letrista".

También Amaral plasmaron parte de la letra de La belleza: "Reivindico el espejismo de intentar ser uno mismo, ese viaje hacia la nada, que consiste en la certeza de encontrar en tu mirada la belleza". Y el dúo remata: "Gracias Luis Eduardo Aute por crear y cantar tanta belleza en este mundo".

Ismael Serrano, deudor evidente de la obra de Aute, también quiso despedirle: "Qué pena más grande. Aute. Cuánto te echaremos de menos. No hay palabras para tanto dolor. Descansa en paz, maestro". Ciudad Jara, proyecto del cantante de La Raíz, manifiesta: "Mis padres te bailaron en el salón de casa, un día y otro. Y sus hijos escuchábamos y aprendíamos. Descansa, Aute. Por aquí ha quedado tu huella". Y Raphael dijo en Twitter: "Se nos acaba de ir Luis Eduardo Aute. ¡Una gran pérdida que vamos a extrañar mucho! Te llevas mi admiración y respeto".