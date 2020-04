Un 'Live Aid' en cuarentena

lOS ÁNGELES – Más de un centenar de artistas internacionales, desde Paul McCartney hasta Maluma y Jennifer López, participarán este fin de semana en un macroevento solidario, convocado por la OMS y Lady Gaga, con más de ocho horas de música que se retransmitirán en todo el mundo por la crisis del coronavirus. La iniciativa recordará al histórico Live Aid de 1985, que reunió ante una audiencia millonaria a Queen, David Bowie, Bob Dylan, U2 y Madonna, entre otros, para luchar contra el hambre en África. Fue una cita que marcó un antes y un después, de la que se desprende la mítica canción We Are The World y en la que Freddie Mercury y su banda dieron la que para muchos es la mejor actuación de la historia del rock.

Por aquel entonces, más del 40% de la población mundial siguió la retransmisión, con dos macroconciertos en Filadelfia (EEUU) y Londres, además de eventos en otros países, que recaudaron más de 100 millones de dólares (más de 90 millones de euros).

Las extrañas circunstancias que vive el planeta han llevado a organizar otro evento para unir a la población de la misma manera, bajo el lema Un Mundo: Juntos en Casa. Aunque en esta ocasión no habrá escenarios ni público.

Músicos de todo el mundo, como la estadounidense Taylor Swift, el colombiano Juanes o el italiano Andrea Bocelli abrirán las puertas de su casa para brindar actuaciones musicales. Será un evento en dos partes. Primero, hoy arrancará un maratón de seis horas de música en directo de la mano de un centenar de artistas que actuarán en la mayoría de plataformas sociales como Facebook, Twitter o YouTube.

La cita culminará con un gran concierto de dos horas con estrellas internacionales que se emitirá hoy por la noche en las televisiones de Estados Unidos a partir de las 00.00 horas, 2 de la madrugada en la península.

El resto del mundo podrá seguirlo por Internet y además algunas cadenas de televisión europeas, como la británica BBC, confirmaron que lo darán mañana por la mañana. Para organizar esta cita han unido fuerzas la Organización Mundial de la Salud (OMS), la organización benéfica Global Citizen y la superestrella Lady Gaga, embajadora de la iniciativa para sumar a sus compañeros de profesión. El objetivo es recaudar dinero para el Fondo de Respuesta a la COVID-19, aunque con una diferencia sustancial respecto a los Live Aid que tomaron como modelo: No pretende recabar donaciones en directo a través del público. Ya lo avisó la propia Lady Gaga cuando presentó la idea: "Queremos recaudar el dinero antes de salir al aire. Cuando estemos en directo, guarden sus billeteras, sus tarjetas de crédito y disfruten del espectáculo".

Por tanto, la ambición de este nuevo Live Aid es unir a las personas confinadas a lo largo y ancho del planeta, ofrecer una distracción y dejar la responsabilidad de donar en manos de grandes empresas y líderes mundiales. Por el momento, los organizadores aseguran que ya han reunido 35 millones de dólares (cerca de 32 millones de euros).

¿Quién actuará? El cartel ha congregado a unos 150 artistas de primer nivel y de diferentes géneros, edades, generaciones y países. Por un lado actuarán míticos de la música que ya estuvieron presentes en la histórica cita de 1985, como Paul McCartney, Elton John y Stevie Wonder. También habrá lugar para los ritmos latinos con Jennifer López, Juanes, Luis Fonsi, Maluma, Anitta y J Balvin, que se repartirán entre el concierto principal y las actuaciones previas.

Taylor Swift, Lady Gaga, Billie Eilish y Lizzo, entre otros, pondrán la vertiente más pop, que unirá a estrellas jóvenes con veteranas como Alanis Morissette, Chris Martin y Celine Dion. Entre los representantes europeos estarán el italiano Andrea Bocelli, las francesas Angèle y Christine and the Queens y la británica Jessie J. Prácticamente todas las redes sociales y plataformas de Internet emitirán el evento, desde Instagram o Twitter hasta gigantes tecnológicos como Apple, Amazon y Alibaba.

El mero hecho de que tantos artistas, de primer nivel, decidan abrir las puertas de sus casas para unir sus voces al mismo tiempo en una cuarentena global ya es algo reseñable. Además, hay que sumar el apoyo de prácticamente todos los gigantes tecnológicos que han dado forma al estilo de vida de 2020, muy diferente de aquel 1985.

La falta de público, sin multitud y sin complicidad compartida hará que sea imposible revivir una actuación histórica como la de Queen en el Wembley Stadium, pero este macroevento, sin cuerpo, en aislamiento social y a través de pantallas, podría convertirse este fin de semana en uno de los símbolos de las extrañas circunstancias que atraviesa el mundo.