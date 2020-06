La baronesa Thyssen plantea una delegación del museo

La baronesa Thyssen, Carmen Cervera, apuntó que no descarta abrir una sucursal del Museo Thyssen en el extranjero, "en algún lugar serio, con todas las garantías", para "aliviar" tanto los gastos del museo estatal de Madrid como los suyos.

Así lo manifestó en una entrevista realizada por el diario ABC en la que la baronesa justifica su deseo de abrir "una especie de sucursal" fuera de España con "exposiciones de larga duración" de unas "20 ó 25" obras tanto del Museo Thyssen como de su colección.

"El museo cobraría una parte de los beneficios y yo otra. Sería una forma de que el museo tuviera más ingresos", dijo Cervera.

Durante la entrevista se defendió de las acusaciones de "chantajista" que la exministra de Cultura Angeles González Sinde vertió sobre ella después de que el Mata Mua de Paul Gauguin se convirtiese en el protagonista de las desavenencias entre la baronesa y el Gobierno. Y lo es porque este lienzo salió del museo tras obtener por silencio administrativo el permiso de exportación, lo que abre las puertas a su venta. "No he chantajeado a nadie en mi vida. Son mis cuadros. ¡Ya está bien!", dijo. Además, explicó que no tiene "intención" de vender el Mata Mua.