"Una mujer no joven y de una minoría no tiene fácil trabajar"

Los Ángeles – Hay pocos personajes televisivos con más historia que Perry Mason, que regresó el domingo con una precuela en HBO. Y en esta nueva serie aparece la mexicana Verónica Falcón, que encarna a la pareja del protagonista y quien aseguró que este es un Perry Mason "oscuro" y con muchas sombras.

"Es una historia muy bella porque ves a un hombre, que está magistralmente interpretado por Matthew Rhys, en un momento muy oscuro de su vida. Viene de la Primera Guerra Mundial, viene de un divorcio... Está realmente en un mal momento", explicó a Efe. "Y se encuentra con un caso, que además es verídico, tan terrible, tan espantoso, que lo conmueve de tal manera que le impulsa a moverse y a empezar a luchar por lo que le parece justo", añadió.

Mucho menos turbulenta que la de Perry Mason, la historia de Falcón (Ciudad de México, 1966) también resulta de lo más original. Tras una larguísima carrera en su país natal, la actriz se mudó hace unos cinco años a Estados Unidos no como una joven sin nada que perder sino como "una cincuentona". Pero el azar le sonrío: triunfó con La reina del Sur, participó en Perpetual Grace, LTD, y el domingo estrenó en HBO la miniserie Perry Mason.

"¿A quién se le ocurre venir a Hollywood como mexicana a los casi 50 años y con un hijo adolescente? Estaba francamente loca...", bromeó. Pero dio algunas claves de su feliz aterrizaje en EEUU más allá de la suerte. "Soy muy específica en lo que trato de escoger. Como mexicana te encasillan en cierto tipo de personajes y prejuicios. Cuando me preguntan si he tenido problemas con eso digo sí y no. Porque cuando he interpretado algún personaje estereotípico, casi siempre he tenido la fortuna de que está muy bien escrito. Con eso sobrepasas el estereotipo (...) porque he hecho de sirvienta, de narcotraficante, pero son personajes bien escritos", dijo. "Claro que es más difícil cuando eres una minoría, cuando eres mujer y cuando tienes cierta edad. Pero yo trato de no cerrarme en eso (...) y no quedarme en el enojo, el coraje o el resentimiento", añadió.

En cuanto a Perry Mason, la mexicana tenía al mejor consejero en casa. "Mi padre es un gran fanático", contó. "Es muy chistoso porque cuando me dieron esto fue lo primero que pensé: Ay, mi papá va estar bien contento... Y le hablé pero no lo podía entender. Era como: No, no, espérame. Perry Mason es Raymond Burr, las temporadas que vi yo en blanco y negro en los años 50...", agregó. Y aunque llegó a comprender que es una precuela, seguramente su padre se quede sin ver la serie. "El problema es que mi personaje de Lupe tiene varias escenas sexuales y mi papá no creo que las quiera ver. Y, francamente, yo tampoco quiero que las vea", señaló entre risas.

años 30 En esta historia sobre los orígenes de Perry Mason, la serie viaja a unos años 30 noir de Los Ángeles con la Gran Depresión como telón de fondo y en donde el protagonista todavía no es un abogado sino que se gana la vida, dando tumbos como detective privado. Junto a él está Lupe (Falcón), una aguerrida mujer de mucho carácter con quien tiene una innegable química sexual. "Es raro encontrar personajes así especialmente para mujeres latinas y de mi edad", confesó la actriz, quien explicó que Lupe está ligeramente inspirada en Florence Pancho Barnes. Según Falcón, fue una mujer "extraordinaria": piloto de aviones, "muy adelantada a su época", propietaria de un speakeasy (establecimiento ilegal donde se vendía alcohol durante la Ley Seca), miembro de una familia muy rica... "Una de las cosas que traté de imitar fue su gran amor a la vida, esa forma de ser tan poderosa. Ese poder le venía de un gran convencimiento y una gran pasión por lo que estás haciendo. Vivió la vida con sus condiciones y acabó pagando su precio, pero ves fotos de ella y en casi todas está sonriendo (...). La ves junto a su avión y es como una mamá junto a un hijo que adora", dijo.

Por último, Falcón habló sobre la relación entre Perry Mason y Lupe, que no es la de dos "que se enamoran y se van a vivir a un castillo", y solo tuvo palabras cariñosas para Rhys, quien arrasó con The Americans (2013-2018). "Fue facilísimo gracias a él. No solo es un gran actor sino que tiene un gran sentido del humor y es sumamente humilde. Nunca he conocido a un actor con menos vanidad que Matthew. De verdad es generoso (...). Cuando confías en un actor, te avientas hasta donde te tengas que aventar porque sabes que va a estar ahí para ti", cerró.