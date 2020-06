David Ilundain inauguró el BCN Film Fest con 'Uno para todos'

pamplona/barcelona – El director navarro David Ilundain inauguró anoche el BCN Film Fest con su segundo largometraje, Uno para todos, protagonizado por David Verdaguer. El pamplonés y su equipo fueron los primeros en pisar la alfombra roja de un certamen que se celebra de manera "heroica", según su directora, Conxita Casanovas, y en el que hasta el próximo 2 de julio se podrán ver 44 películas en vivo y en directo, de las que tres son estrenos mundiales.

En Uno para todos, Ilundain narra la llegada de un maestro a un colegio de un pueblo en el que no conoce a nadie y hacia el que al principio no muestra ningún interés. Y es que, el conflicto interior que arrastra le hace rechazar cualquier gesto amable de sus compañeros de trabajo y de la casera que le alquila el piso. Y la situación que se encuentra en el aula le resulta totalmente incomprensible. Él intenta integrar a un niño que ha estado ausente a causa de un cáncer y se encuentra con que el resto de escolares no recibe la idea de buen grado. Aleix, el maestro, no conoce el secreto que hay detrás de esta postura y tendrá que ganarse la confianza de unos y otros para poder soltar los nudos, personales y colectivos, que le impiden avanzar.

Ilundain se inspiró en una noticia de prensa para contar esta historia que llega después de su primera incursión en el mundo del largometraje, B, la película, en torno al juicio de Bárcenas. con la que Pedro Casablanc y Manolo Solo obtuvieron sendas nominaciones al Goya.

el programa En cuanto al BCN Film Fest, Casanovas no esconde que será un año marcado por la pandemia, pero invitó a la ciudadanía a volver a las salas Verdi para conocer propuestas cinematográficas de temáticas muy variadas, en un momento "en el que necesitamos desestresarnos y desde el festival procuraremos que el público desembarque en otros mundos y se acerque a muy diferentes miradas sobre la vida". Así, para hoy está previsto que los protagonistas sean Miguel Ángel Jiménez y Emma Suárez, que presentarán Una ventana al mar, y Álvaro Díaz Lorenzo y Silvia Alonso, que darán a conocer La lista de los deseos, en su estreno mundial.

El fin de semana será el turno, a través de videoconferencias, del director Peter Cattaneo y de las actrices Kristin Scott Thomas y Sharon Horgan, de quienes se proyectará ¡Que suene la música!, mientras que habrá otros coloquios virtuales después de las sesiones de Mr Jones, "Cunningham y I am woman. con sus directoras Agnieszka Holland, Alla Kovgan y Unjoo Moon, respectivamente.

En el festival, por otra parte, se podrá visionar una película como Pinocho, estreno en España, dirigida por el italiano Matteo Garrone. Un estreno mundial al que han confirmado su asistencia el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, será el documental Maragall i la Lluna, de Josep Maria Mañé y Francesca Català.