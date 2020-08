La pandemia “no es un buen tema” para el cómic, según Agustín Ferrer

a coruña – El ilustrador y licenciado en Arquitectura pamplonés Agustín Ferrer, autor de la obra Mies, entre otras, asegura que la pandemia "no es un buen tema" para un cómic, pues es "un poco escabroso" y no hace falta actualmente "verlo en el papel" para vivirlo.

La situación sanitaria como posible temática ha sido uno de los asuntos que abordaron esta pasada semana el autor navarra, junto al historietista segoviano Enrique V. Vegas y la joven dibujante gallega Xulia Vicente, en una rueda de prensa celebrada en el Salón Internacional del Cómic Viñetas desde o Atlántico, en A Coruña. "No es un buen tema. No debería hacerse mofa sobre él actualmente", sostuvo Agustín Ferrer, que consideró que le parecería "un poco cruel" una novela gráfica sobre esta situación. Los tres coincidieron en que la pandemia de la covid-19 no será una temática para sus obras, aunque reconocieron que habrá muchos trabajos al respecto. "En mi caso personal no creo que haga nada", dijo Enrique Vegas, que reconoció que que no es un asunto que pueda "disfrutar".

un asunto habitual en los comics "Las pandemias son habituales en los comics. Ahora lo estamos viendo en primera persona y no es como lo habíamos escrito, ni dibujado", explicó Vegas, famoso por sus paródicas versiones de películas y cómics de éxito como Star Wars, Piratas del Caribe o Spider-Man.

El autor de El Cabezoniano manifestó que el confinamiento es el "hábitat natural" para los autores, que están acostumbrados a estar encerrados en sus casas como un natural estado creativo. En esta línea, compartió que fue "extraño" ver a los demás diciendo que "algo no encajaba", pues se puso en el lugar del resto y él en el suyo.

La dibujante de Cariño (A Coruña) Xulia Vicente, que llevó al cómic la historia de Elisa y Marcela, las mujeres que protagonizaron el primer matrimonio homosexual de España, coincidió con el segoviano en la normalidad del confinamiento en su gremio. "Para mí al principio fue un poco un alivio porque tenías todo el tiempo en casa para trabajar y no estás perdiéndote nada fuera", contó Vicente, únicamente en ese sentido, sobre el inicio del periodo de cuarentena en el que se suspendieron "de repente" los festivales de fanzine a los que iba a asistir. No obstante, la coautora de la serie de Anna Dédalus abundó en que después fue apareciendo "la carga emocional", pues no en vano la pandemia "ha sido un golpe muy duro".

exposiciones "La gente nos tenía un poco de envidia y decían que era guay trabajar en casa sin tener horarios", añadió Ferrer, creador de Arde Cuba, entre otros trabajos, que detalló que ahora se comprende la dificultad de no tener "una rutina". Dedicado en exclusiva al cómic desde 2011, año en el que recopiló en un volumen Las apasionantes lecturas del Sr Smith, en 2015 publicó su primera obra larga, Cazador de sonrisas, en la que ya dejaba constancia de algunos aspectos que se harán constantes en su obra: el dibujo de corte realista, el marcado gusto por la arquitectura y el uso de la documentación. Cazador de sonrisas es un inquietante thriller protagonizado por un extraño dentista ambientado en los Estados Unidos del baby boom. En su siguiente obra, Arde Cuba (2015), dejó patente otra de sus constantes: el gusto por el juego entre realidad y ficción en marcos históricos reales. En 2016 ahondó en la novela gráfica de corte histórico con Cartas desde Argel, y su última obra es Mies (2019), retrato biográfico del famoso arquitecto Mies van der Rohe.