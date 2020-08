Vicente Amigo: "El flamenco no es una ciudad que se pueda dejar, arraiga en uno y va con él para siempre"

El guitarrista presenta a las 21.30 horas en Baluarte su disco 'Memoria de los sentidos'. Las entradas tienen un precio de 28 euros , en palco; y de 38 euros en sala

pamplona – El guitarrista Vicente Amigo (Guadalcanal, 1967) presentará esta noche en Baluarte su compacto Memoria de los sentidos, con el que reivindica sus raíces más flamencas. Porque durante estos años, en los que ha colaborado con artistas que van de Enrique Morente a Carmen Linares, pasando por Diego El Cigala, Sting o Pat Metheny, nunca se ha alejado del flamenco, dice. La de hoy será su segunda cita en el Flamenco On Fire, donde ya actuó en 2016: regresa a Iruña uno de los maestros a las seis cuerdas.

Actuará en Pamplona tras unos meses de parón y alejado de los escenarios, ¿cómo ha sido la vuelta a los directos?

–Está siendo un poco como empezar de nuevo, dado que ha pasado mucho tiempo desde mis últimos conciertos...

Cancelaciones, conciertos en formato reducido, restricciones€ La crisis sanitaria del covid ha provocado que el sector cultural en general se enfrente a una dura crisis. ¿Cómo ve la situación desde dentro del panorama musical?

–Esta situación está afectando muchísimo a todas las personas que no trabajamos en una actividad no esencial. Y no me cabe la menor duda de que hay muchos artistas –y el flamenco por su puesto, no es una excepción– que lo están pasando fatal, hasta el punto de abandonar en muchos casos. El futuro siempre da vértigo, pero ahora hay que añadir una situación dramática de inseguridades y de cambios a nuestra normalidad.

Este año regresa a Pamplona y al Flamenco On Fire, festival en el que ya actuó cuatro años atrás. ¿Cómo cree que ha crecido el festival en este tiempo?

–Primero de todo, ha sido un privilegio el hecho de que me llamaran. Eso vaya por delante€ Se nota que cada año quieren hacerlo crecer a todos los niveles. También se nota mucha más experiencia, lo cual les permite poder adaptarse a todos estos cambios estipulados y el poder llevar a buen término una misión casi imposible dadas las circunstancias. De no ser por todo este bagaje profesional y de esta experiencia, hubiera sido imposible realizar dicho festival, sobre todo este año, en una situación tan especial.

El festival nació para poner en valor el legado de Sabicas y este año su figura cobra especial protagonismo, ya que se cumplen 30 años de su muerte. ¿Cómo llegó usted a Sabicas y qué recuerdos guarda de sus primeros encuentros con su música?

–Ha sido maestro de maestros, con lo cual nos ha llegado a todos los que nos dedicamos a la guitarra flamenca. Sabicas tenía un sonido espectacular, de mucha limpieza y de una técnica que contribuyó a poner la guitarra flamenca en las salas de conciertos y teatros.

¿Cree que se ha hecho justicia con su legado y que se reconoce su figura como se merece?

–Personalmente, yo le doy muchísimo valor al maestro, pues ha dignificado la guitarra flamenca en unos tiempos muchos más difíciles que ahora. Desde luego todos los honores que se le hagan, son poco.

En Baluarte va a presentar Memoria de los sentidos, un disco con el que, según aseguran en nota de prensa, ha vuelto al flamenco, a sus raíces. Pero, ¿es que alguna vez lo había abandonado?

–Como he comentado alguna vez, el flamenco para un flamenco no es una ciudad de donde uno se pueda marchar... Es algo que arraiga en uno y va con él para siempre.

Vayamos al título del disco: ¿qué recuerdos le traen los sentidos a Vicente Amigo?

–Lo que creo es que los sentidos tienen memoria. O que la memoria tiene un lugar para cada uno de ellos.

Y entre estos recuerdos y memoria, viajemos a cuando era un niño: ¿cuándo se acercó por primera vez a una guitarra?

–Según me decía mi abuelo, me regalaron una guitarra de juguete siendo tan niño que ni me acuerdo. Siempre quise ser guitarrista, porque siempre intenté tocar mi música y expresarla como la he sentido.

Precisamente en este trabajo ha contado con la colaboración de El Pele, Potito, Farruquito, Miguel Poveda, Arcángel, Rafael de Utrera, Pedro El Granaíno, Niña Pastori y Pepe de Pura€ Para ser un guitarra solista, se ha acompañado muy bien en la grabación, ¿no?

–Sí , ha sido un lujo contar con estos compañeros para que expresen conmigo el mensaje que quería decir con mi música.

¿Qué es la guitarra para Vicente Amigo?

–Es un instrumento del todo que es la música. Un medio para expresarla. Está al servicio de la música.

En su momento, en 2017, con Memoria de los sentidos ganó un Premio Grammy Latino, uno de tantos galardones que ha recibido a lo largo de su carrera. ¿Qué valor le da a estos reconocimientos?

–Son estímulos muy grandes para seguir, pero hay que seguir igual que cuando pasan cosas feas.

Cuando le dicen que es el heredero natural de Paco de Lucía, uno de sus maestros, ¿usted piensa que€?

–Sólo puedo decir que Paco ha sido el guitarrista flamenco más grande que he conocido. Gracias a él yo toco la guitarra flamenca.

De cara a su actuación en Baluarte, ¿en qué formato va a presentar este trabajo?

–Seremos un quinteto, con bajo, percusión, cante y dos guitarras.

El disco vio la luz hace tres años, ¿actualmente se encuentra trabajando en nuevas composiciones o en su próximo trabajo?

–Sí, en este confinamiento he grabado las guitarras de lo que será mi próximo disco. Sólo espero que les guste.