La Guerra Fría de Cola Cao y Nesquik

Antes de que el Cola Cao regalara moldes en verano para hacer helados caseros, que minimizaran su caída de ventas veraniega, tuvieron su propio helado, que se vendía ya hecho, claro: El Cola Cao de Frigo. Se comercializaba en packs de cinco porque aquello, en realidad, iba más dirigido a las madres que a los hijos y el plan de negocio era que nos cerraran la boca con un helado cuando decíamos que no queríamos tomar el vaso de Cola Cao porque ni había cole ni hacía temperatura para un vaso de leche caliente. La guerra fría se desató cuando Nesquik también sacó su helado, este sí dirigido a los críos, pero también a las madres, y los eternos debates de si eres más de Cola Cao o Nesquik se trasladaron a los helados. Hoy, Nesquik conserva su helado de palito y Cola Cao se ha aliado este verano con Mc Donnalds para volver a la carga, ahora con el McFlurry Cola Cao "con grumitos" desatando una nueva Guerra Fría entre las dos marcas y sus clientes. Y no, no existe el Nesquik King Fusion de Burger King, que se lo creen ustedes todo. El que existe es el de la foto. J. Gorriti

Cola Cao de Frigo

Dos gigantes en lo suyo se juntaron para comercializar polos de Cola Cao bajo el eslogan "el helado que alimenta". Del otro lado, Nesquik, de Nestlé, con la misma baza: "vitaminas y calcio".