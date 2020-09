Txo publica 'Te vienes O.T. Bass', un disco con el bajo como eje

Bajista de formación y de vocación. La vida de Javiertxo Pintor Txo ha estado ligada, desde hace ya más de 30 años, a las cuerdas del bajo. Y su inseparable instrumento es ahora protagonista y eje de Te vienes O.T. Bass, un disco en el que ha contado, además, con la colaboración de un gran abanico de músicos de todo el Estado. Con especial presencia de bajistas, claro. El compacto vio la luz el pasado mes de agosto de la mano del sello de Dromedario Records y puede comprarse al precio de 15 euros en la página web del sello navarro.

Se trata del segundo trabajo de Txo en solitario, tras publicar en 2014 Bass o no Bass, un trabajo en el que recogía sus 25 años en la música, en los que ha formado parte de proyectos como Konfusion, Ja ta Ja, La Venganza de la Abuela, Naiara Ruz o Ciclonautas. Participaron músicos con quien había colaborado durante esos años y, según explica, "tras ese trabajo, mucha gente me preguntó que por qué no hacía un disco con bajistas como invitados y me gustó la idea".

Y se lanzó a por ello. Tras hacer una selección de músicos, contactó con aquellos bajistas de diferentes bandas y proyecto, con quienes mantenía buena relación. "A todo el mundo le parecía muy curioso y se enredaron", cuenta sobre el origen de un disco en el que han colaborado bajistas de proyectos como Def Con Dos, Niña Pastori, Nena Daconte, Manolo García, Lynk Floyd... Un grupo de músicos a quienes Txo dio total libertad para hacer suyos los temas: "Es lo que más me gusta, le das a alguien la idea y libertad total y luego redescubres tú mismo cosas del tema al verlo desde la perspectiva de otro bajista".

el disco y la grabación El disco se grabó en noviembre de 2019 en los Estudios R5, con Txusito y Kolibrí a los mandos de la producción y si bien el bajo es total protagonista, con la colaboración de los bajistas invitados –y la participación del propio Txo en todos los temas–, también hay lugar para la guitarra, batería, saxofón y voz –en dos canciones–.

El resultado son catorce canciones –doce temas y dos bonus tracks– que conforman "un abanico de estilos", asegura Txo sobre un trabajo en el que hay, por ejemplo, temas como Abril, "que es un drum and bass muy de película que hice tras ver El quinto elemento", para abrirse también al funk. "Es muy colorido, quise también hacer una cosita de flamenco pero el bajista que lo iba a hacer se echó atrás por cuestiones de agenda y no pudo ser, se me quedó la espinita", comenta el músico. Y continúa: "Es más corto, íntimo y difícil que el anterior disco... No se canta más que en dos canciones y es muy instrumental, está muy hecho para el bajo y te tiene que tirar".

Los doce meses del año dan nombre a las doce canciones del compacto, aunque el libreto recoge los nombres originales de los temas, donde también se muestra una colección de dibujos que han realizado niños de tres y cuatro años, a petición de Txo: "Me encantó el trabajo que hicieron, cada uno hizo un dibujo de una canción". El diseño gráfico es obra de Carlota Echeverría y la maquetación ha sido tarea de Iosu Berriobeña.

el bajo, más que acompañamiento El disco vio en agosto y según cuenta Txo, ha tenido buena acogida. "Algunos pensarán '¡Este tío está loco!", bromea sobre un disco que, "sin tirarse el pingo y decir, mira la técnica que tengo y cuánto controlo", de alguna manera, pone al bajo en su lugar: "A día de hoy, parece mentira pero mucha gente sigue teniendo el bajo como un instrumento que es solo de acompañamiento... Y es curioso, porque tú escuchas una canción, le quitas el bajo y se acabó", reflexiona acerca de una colección de canciones que sorprenderán a muchos. Y dejando a un lado Te vienes O.T. Bass y a la pregunta de si volverá próximamente Ciclonautas –banda en la que ejerce actualmente de bajista–, reconoce que el trío se ha vuelto a juntar. Y hasta ahí se puede leer. De momento, queda disfrutar de su último retoño musical.

el disco

Artistas invitados. Jesús Arispont (Def Con Dos), Joe Jason Page (Link Floyd) en Enero; José Juan Martínez (Niña Pastori, Elton John), David Lerman (Robe), Jon Uribe (Broken Brothers Brass Band y Bandada) en Febrero; Alén Ayerdi (Ciclonautas, Calaña y Marea), Kolibrí Díaz (Marea) en Marzo; Nerea Berraondo, Manex Albira (Ja ta Ja, Kutxi Romero), David Lerman en Abril; Carlos Urroz (Alkora), Iñigo Goldaracena (Manolo García, Revólver) en Mayo; Selva Barón en Junio; Dani Domínguez (Suakai) en Julio; Sebas Molina (Robe), Alén Ayerdi en Agosto; Dani Domínguez en Septiembre; Carlos Colina (Ciento Volando), Óscar Muñoz (Nena Daconte) y Jon Uribe Etxeberria en Octubre; Marcos Miranda (Lo + Plus) y Carlos Urroz en Noviembre; Santi Greco (Perales) y Manex Albira en Diciembre; y Naiara Ruz en Estrella.