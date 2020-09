'Masterchef' abre el martes las cocinas a nuevos famosos

pamplona – Televisión Española (TVE) estrena la próxima semana la que será su gran apuesta para el otoño. La quinta edición de Masterchef Celebrity arrancará el martes 15 de septiembre a partir de las 22.10 horas, tal y como ha anunciado la televisión pública durante la presentación del talent show de cocina.

Las cocinas de Masterchef Celebrity volverán a abrirse para recibir a dieciséis nuevos famosos que intentarán recoger el testigo de Tamara Falcó, ganadora de la pasada edición del formato. Celia Villalobos, Jesús Castro, Ainhoa Arteta, David Fernández, Laura Sánchez, Raquel Sánchez Silva, Nicolás Coronado, Pedro Delgado, Lucía Dominguín, Florentino Fernández, Gonzalo Miró, Raquel Meroño, Melani Olivares, Josie, Juan José Ballesta y La Terremoto de Alcorcón demostrarán sus habilidades entre fogones.

Masterchef Celebrity que en anteriores ediciones ha supuesto un arrollador éxito de audiencia para TVE, medirá fuerzas contra Mujer la serie que se ha convertido en el fenómeno del verano en Antena 3.

TVE en rueda de prensa telemática a la que asistió Fernando López Puig, director de programas de la televisión pública, adelantó que la quinta edición deserá una de las mejores: "El nivel es muy distinto, han hecho un trabajo tremendo. Venir a concursar es un esfuerzo muy grande, hay mucha tensión".

Sobre esta temporada marcada por la crisis del coronavirus, Jordi Cruz declara: "Se suman muchas cosas, tenemos a un grupo de personas maravillosas. En ese esfuerzo de grabar en plena pandemia, ha habido una alineación astral y creo que es la mejor edición que hemos hecho hasta la fecha".

Uno de los grandes fichajes de Masterchef Celebrity es Celia Villalobos, que indicó que su participación en el talent ha sido "un reto". "Esto es lo mejor que me ha pasado", asegura la exministra, que ha hecho una valoración sobre la actitud de los políticos: "Creo que están demasiado encorsetados".

enfrentamiento En una de las promociones del programa se observa un enfrentamiento entre Jordi Cruz y Jesús Castro, pero el concursante restó importante importancia a lo ocurrido: "Fue una exploración leve del terreno, pero luego mejoramos".

La presentadora Raquel Sánchez Silva opinó sobre su estreno como concursante: "El programa te separa hasta sacar tu esencia y tus emociones. Es la superproducción de televisión. Me lo he pasado muy bien, siempre he trabajado con concursantes y los he admirado, pero no tenía ni idea de que fuese tan difícil".

El encargado de poner un toque de humor será Florentino Fernández, quien reconoció que para él MasterChef es "un programa apasionante". "Al final somos personas, la gente verá a gente cocinando. Veré esta edición porque incluso puedo ganar", señaló sonriente el humorista.

"Quiero adelantar a los espectadores que han conseguido que salga el alma de La Terremoto", ha dicho por su parte la actriz, quien también es uno de los fichajes del exitoso programa de Televisión Española.

versión 'senior' Fernando López Puig se refirió igualmente a la versión senior de Masterchef, un especial protagonizado por abuelos y abuelascocineros: "Nos pareció muy oportuno. Este año ha sido muy difícil para los mayores, queríamos hacerles un homenaje y pensamos que esta era la mejor manera de hacerlo", indicó con visible satisfacción por lo novedoso del formato.