'Tu cara me suena 8' se retoma este domingo 29

Imagen promocional de Tu cara me suena

La recta final de la octava edición de Tu cara me suena arrancará este domingo 29 tras el parón de ocho meses en su emisión provocado por la crisis del coronavirus. Tras verse afectadas sus grabaciones en marzo por la pandemia, Tu cara me suena 8 retoma sus emisiones para afrontar su fase final con una gala, la número 12, en la que veremos a María Isabel en la piel de Maite Perroni junto a Antonio José, a Rocío Madrid como Marta Sánchez, a Belinda Washington como Tom Jones o a Mario Vaquerizo como líder de The Ramones. Junto a ellos, El Monaguillo será Joaquín Sabina, Gemeliers harán dueto como Eros Ramazzotti y Ricky Martin, Cristina Ramos se unirá a Soraya Arnelas para hacer de Mariah Carey y Whitney Houston, Jorge González interpretará a Carlos Rivera junto al artista original y Nerea Rodríguez será Nena Daconte.