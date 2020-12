Bryan Cranston flirtea con el mal en 'Your Honor'

los ángeles – Bryan Cranston vuelve a hacer malabares entre el bien y el mal en Your Honor –su primera serie tras la inolvidable Breaking Bad (2008-2013)–, donde interpreta a un juez que para salvar a su hijo tendrá que ignorar lo que dicta la ley. "Seamos conscientes o no, creo que a todos nos atraen y nos identificamos con los personajes que tienen defectos porque nosotros somos imperfectos también", dijo en un encuentro virtual en el que participó Efe.

"Si leo (el guion de) un personaje que tiene todas las respuestas, que toma las decisiones correctas, que es amable con todo el mundo, me aburre: no quiero interpretar ese papel. Pero alguien que tiene defectos e intenta ser una persona mejor, creo que todo el mundo puede identificarse con eso", añadió. En esa búsqueda de personajes "complejos, en conflicto e interesantes" Cranston se topó con el juez Michael Desiato de Your Honor, serie limitada que en España estrena Movistar+ hoy y que cuenta a los mandos con Peter Moffat (The Night Of, 2016).

Adaptación de la israelí Kvodo, esta propuesta televisiva presenta a un respetado y sensato juez (Cranston) de Nueva Orleans cuyo hijo se ve involucrado en un accidente de tráfico mortal. El juez convence al joven para que se entregue a las autoridades, pero a última hora cambia de opinión cuando ve que el hombre que murió atropellado era el hijo de un peligrosísimo mafioso, por lo que emprenderá una espinosa conspiración para salvar a su propia familia aunque eso suponga ir en contra de la ley.

¿otro walter white? La pugna entre el bien y el mal, la familia, el lado oscuro de la ley y los dilemas morales eran temas fundamentales de Breaking Bad, por lo que resulta sencillo establecer paralelismos entre el juez Desiato de Your Honor y el icónico Walter White que le dio a Cranston cuatro premios Emmy y un Globo de Oro. No obstante, el actor cuestiona con finura que sean roles exactamente iguales. "Walter White era muy metódico en su viaje, en el plan que había trazado. Michael Desiato en Your Honor es impulsivo. Tiene que tomar una decisión repentina sobre algo que va a salvar la vida su hijo y tiene que sufrir las consecuencias de esa decisión", argumentó. "Así que hay diferencias en eso. Espero que el público las vea y que con suerte se olvide de Walter White, vea Your Honor con la mente abierta y se lo pase bien", añadió.

En lo que sí coinciden Desiato y White es en que cambian por completo en un punto determinado de sus vidas hasta convertirse casi en personas totalmente diferentes. "Cuando cualquier persona intenta ser alguien que no es, se enreda la cosa. Es imposible de sostener porque ése no es el que tú eres de forma natural", opinó. "Eso se derrumba y es lo interesante de este personaje. Como padre, si me viera obligado a tomar esa decisión, haría lo mismo: haría cualquier cosa para proteger a mi hijo", agregó.

Aunque ya tenía la producción más que encarada, Your Honor también se vio afectada por el coronavirus que obligó a detener todos los rodajes de cine y televisión. "Tuvimos seis meses de rodaje. Entonces llegó marzo con la pandemia y cerramos. Siete meses después regresamos al rodaje", detalló Cranston. "Y terminamos a finales de noviembre. Teníamos dos episodios por rodar. Pero ahora ya con protocolos de seguridad estrictos y de forma correcta para que todo el mundo esté a salvo", indicó.

Cranston es muy consciente del peligro del coronavirus, ya que dio positivo en marzo y hace un par de semanas dijo que todavía no ha recuperado por completo los sentidos del gusto y del olfato. Pero aun así, el actor se mostró apesadumbrado de cómo el distanciamiento y las medidas de protección contra la pandemia han enrarecido por obligación el ambiente creativo y la atmósfera social de los rodajes. "Si fuera a empezar ahora un proyecto de ocho meses con estos protocolos en marcha, sería un poco deprimente, si te soy honesto. Es difícil", afirmó.