Melenas, entre las finalistas al Premio Ruido 2020

El disco Días Raros de Melenas es candidato al Premio Ruido 2020, el galardón que otorga la prensa especializada al mejor álbum musical producido en España. El trabajo de la formación navarra, que vio la luz el pasado mes de mayo, figura entre los dieciséis álbumes finalistas, que entrarán en una segunda selección desde este martes y hasta el próximo 9 de enero, según ha informado la organización de Periodistas Asociados de Música (PAM).

Los 16 finalistas de la VI Edición Premio Ruido 2020:

-_BCN626, de _juno.

-Plastic Drama, de Belako.

-Gran Pantalla, de Biznaga.

-Tragedia Española, de Confeti de Odio.

-Sangre, de Futuro Terror.

-Ya dormiré cuando me muera, de Ginebras.

-The Prettiest Curse, de Hinds.

-IV, de Los Estanques.

-Sanación, de María José Llergo.

-Días Raros, de Melenas.

-Siento Muerte, de Mujeres.

-Lo que te falta, de Soleá Morente.

-Dolo, de Somos la Herencia.

-Coplas del andar torcido, de The New Raemon.

-Triángulo de Amor Bizarro, de Triángulo de Amor Bizarro.

-Bellavista, de Viva Belgrado.