Shakira vende los derechos de 145 temas a un fondo de inversión

Shakira ha vendido los derechos de 145 canciones a la firma de inversiones Hipgnosis Songs Fund, con sede en Londres.

La cantante ha vendido más de 80 millones de sencillos y álbumes y, entre sus éxitos, se incluye Hips Don't Lie o Underneath Your Clothes. Shakira se une a otros artistas como Neil Young, que también vendió sus derechos a Hipgnosis. "Cada canción es un reflejo de la persona que era en el momento en que la escribí, pero una vez que una canción sale, no solo me pertenece a mí, sino también a quienes la aprecian. Sé que Hipgnosis será un gran hogar para mi catálogo", indicó la artista.