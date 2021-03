‘7 Sounds’, de Sam Green, esta noche en ‘streaming’ a través de YouTube

pamplona – La tercera jornada del festival propone una cita accesible a todo el público interesado, esta noche a las 22.00 horas a través del canal Punto De Vista – YouTube.

En el marco de Dokbizia, se retransmitirá en streaming7 Sounds del cineasta Sam Green y el músico JD Samson, quienes nos piden que nos alejemos del ordenador y nos centremos en la experiencia de escuchar en el momento presente. 7 Sounds es una obra de audio y vídeo inmersiva y transmitida en directo que explora la influencia universal del sonido. La obra entrelaza siete grabaciones de audio en una meditación sobre el poder del sonido para doblar el tiempo, cruzar las fronteras y moldear profundamente nuestra percepción, abriendo nuevas formas de escuchar nuestro mundo cotidiano. Sam Green, director de documentales afincado en Nueva York, ha filmado recientemente documentales en vivo como A Thousand Thoughts (2018, con el Kronos Quartet), The Measure of All Things (2014), The Love Song of R. Buckminster Fuller (2012, con Yo La Tengo) y Utopia in Four Movements (2010). Su largometraje The Weather Underground, se estrenó en Sundance, fue nominado al Oscar y se ha proyectado en todo el mundo.

JD Samson es líder del grupo MEN y un tercio de la banda electrónica-feminista-punk y proyecto de performance, Le Tigre. Durante más de una década, JD ha realizado giras por todo el mundo, ha producido canciones para artistas ganadores del Grammy, ha escrito para sitios como HuffPo y Talkhouse, ha creado arte multimedia, ha presentado programas documentales, ha actuado, ha sido modelo y ha apoyado directamente varias causas progresistas.

otras citas para hoy

Punto de Vista Labs. 11.00 horas, en la sala Bulevar de Baluarte: conversación on line entre Alex Horwath y María Palacios. El encuentro será en Inglés, retransmitido vía streaming.

Sección Oficial. 12.00 horas, sala de Cámara de Baluarte: Letter From Your Far-Off Country de Suneil Sanzgiri (17 min.), This Day Won't Last de Mouaad el Salem (26 min.), This Means More de Nicolas Gourault (22 min.).

19.30 horas, sala de Cámara de Baluarte: Big Happiness de los realizadores Da Hee Kim y Matthew Koshmrl (14 min.), y Judy Versus Capitalism de Mike Hoolboom (62 min).

Carte blanche Nicole Brenez. 16.00 horas, sala de Cámara de Baluarte: Quo Vadis? I, de René Viénet y Bertrand Renaudineau (86 min.).

Dokbizia. 16.00 horas, sala Gola de Baluarte: Un guion para Laburu, de Oier Etxeberria.

19.00 horas, Planetario de Pamplona: Luces recorren mi garganta + The Works and Days: The Black Sections.