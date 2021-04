'The Dancer', el 'talent' que busca al mejor bailarín

Esta noche abre sus puertas el estudio de The Dancer en La 1 para descubrir quién es el mejor bailarín del Estado. Grupos, dúos y aspirantes individuales de todos los puntos del país lucharán para que su excelencia sea reconocida. El ganador recibirá el título del mejor bailarín y un premio en metálico de 25.000 euros.

La directora de Entretenimiento de TVE, Toñi Prieto, explicó que "buscamos un talent de calidad y con The Dancer queremos inculcar la pasión por la danza a los espectadores", porque "bailar es terapéutico". "The Dancer está lleno de emociones, de actuaciones impredecibles, esfuerzo y concursantes muy peculiares de los que vamos a aprender mucho", remarcó. Para Nathalie Garcia, CEO de Fremantle, "es un honor, una responsabilidad y un sueño cumplido llevar un trabajo así, lleno de valores, a una televisión pública". "Un formato de baile trasmite unos valores que se necesitan mucho, ahora y siempre: esfuerzo, disciplina y el hecho de que las cosas se consiguen porque hay un trabajo duro detrás".

Los tres capitanes también están ilusionados con el formato y la adaptación. "La química entre nosotros ha sido brutal", asegura Rafa Méndez. Lola Índigo tenía muchas ganas de ser capitana "porque siempre me ha gustado enseñar y ayudar a los bailarines, y eso es The Dancer". Miguel Ángel Muñoz agradeció a RTVE que siempre lo saque de su zona de confort con estos proyectos: "Me enamoré como espectador del The Dancer británico y quería estar en este proyecto con un talento y un casting excepcional. Los presentadores también destacaron el talento y la emoción que habrá en The Dancer. "Es un programa magnético, un imán que te atrapa", aseguró Ion Aramendi y confirmó Sandra Cervera: "Estamos haciendo un programa desde la verdad, y desde ahí, el talento y el esfuerzo van a trascender la pantalla".

de 8 a a 60 Casi 100 bailarines, de entre 8 y 60 años, participaron en un casting en el que tanto profesionales como amateurs pudieron demostrar su pasión por el baile y la danza. Será un programa abierto a todos los estilos: desde ballet clásico, pasando por baile contemporáneo y bailes de salón, a movimientos tan de moda como el twerk y el dance hall. Los pasos para montar una coreografía, el estudio de la danza, las historias personales de sus protagonistas o la capacidad para emocionar a través del baile serán algunos de los puntos clave.

Miguel Ángel Muñoz, Lola Índigo y Rafa Méndez se disputarán tener a los mejores en su equipo. Ion Aramendi y Sandra Cervera serán los maestros de ceremonias de la adaptación española de este formato de éxito mundial creado por Simon Cowell (Got Talent, Factor X) y que produce RTVE en colaboración con Fremantle.

EL ESPEJO Uno a uno, los concursantes pasarán por el estudio de audiciones, presidido por un gran espejo. Será el público en plató quien decida si siguen en el programa: si el 75% de los asistentes da su apoyo, el gran espejo de la sala de baile se abrirá y, para su sorpresa, dejará de bailar para sí mismo para hacerlo delante de público y capitanes.

The Dancer será un gran espectáculo que contará con un impresionante plató de 1.500 metros cuadrados. Los artistas se moverán entre 7 sets de grabación donde trabajarán sus coreografías y clases de baile: la recepción, el plató, dos pasillos de totales y recursos, un set de digital, la sala de calentamiento, la sala de los alegatos y el exterior del estudio de baile. El imponente espejo que preside el estudio de baile, pieza clave de la mecánica de audiciones, cuenta con 3 puertas motorizadas sincronizadas con 2500 kg de pantalla y 1.000 kg de espejos. El plató está iluminado con 290 proyectores y cuenta con 29 cámaras de tecnologías punteras. Habrá 850 metros de LED escenográfico repartido, entre otros, en 65 metros cuadrados de pantalla gigante para no perder detalle del espectáculo.