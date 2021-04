Sánchez-Ostiz se atreve con todo

Ha escrito un soliloqueo. Un "monólogo atrevido". Y, para hacerlo saber, Miguel Sánchez-Ostiz nos presenta un nuevo libro. Pero no es un libro más: Moriremos nosotros también es un texto diferente, una de las últimas ofertas de Pamiela para el sufrido lector del avanzado 2020 donde, eso sí, vuelve a sacarnos las castañas del fuego y el lector, como de costumbre, no hallará medias tintas. En esta entrega de Ilargia Narrativa, el lector se encuentra, una vez más, con el autor de Rumbo a no sé dónde y, sin embargo, en su nueva apuesta puede hallarse algo más, pues "no soy yo quien loquea, es la época la que delira, con su monarca tramposo hasta las cachas en fuga, su epidemia que no cesa, sus máscaras rojigualdas, sus patriotas tragahombres, sus chulos de uniforme, sus golpistas de traje y corbata€", asegura.

No es que Sánchez-Ostiz se corte un pelo en cualquiera de sus libros narrativos pero éste, en lo que a audacia se refiere, viene a ser otra cosa. Moriremos nosotros también está construido con brío y se apoya decididamente en el lenguaje del pueblo, como era de esperar, aunque el particular soliloquio del autor pamplonés venga a ser el reflejo de las vivencias de toda una generación. Desbarre, desde luego, y fuga, también: "Tampoco tiene este desbarre un escenario preciso, en la medida en que las pesadillas no lo tienen, y el paisaje es de conveniencia, unas veces vivido, otras inventado€", nos cuenta Sánchez-Ostiz.

Todo ello parece ser este viaje con el veterano escritor. Acompañémosle, ¿por qué no?

