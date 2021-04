Hans Rosenfeldt, el autor de novela negra que no quiere leerla

HANS Rosenfeldt, el guionista sueco más famoso, creador de las series The bridge y Marcella y coautor de seis volúmenes de la serie policíaca Bergman junto a Michael Hjorth, se estrena en solitario con la primera entrega de una saga de novela negra, un género que, asegura, no lee.

Rosenfeldt y Hjorth cuentan con cinco millones de lectores de sus novelas pero el creador de la serie de televisión The bridge, uno de los grandes exponentes del thriller nórdico, quiso descubrir si era capaz de escribir solo. Y aunque ha echado mucho de menos a su colega, dice en una entrevista con Efe, acaba de publicar en castellano Verano de lobos (Planeta), la primera de la saga Haparanda, protagonizada por Hannah Wester, una policía de mediana edad, que acaba de salir en los países escandinavos y ya es el número uno en ventas. Un género negro que escribe tanto para las novelas y para los guiones de sus series pero que no lee porque, dice, es lo que hace todo el día siete días a la semana. "Así que cuando tengo tiempo intento no leer novela negra, sino leer y ver cosas diferentes".

"He echado de menos a alguien que supiera tanto del material como yo, a alguien con quien compartir ideas", dice Rosenfeldt, pero explica que quería escribir algo él solo y que la novela fuera de un tono diferente al de su otra saga, que tiene protagonistas masculinos y se extiende por toda Suecia. Esta está protagonizada por una mujer y situada en Haparanda, una ciudad del norte que le intrigó hace diez años. Haparanda es un pequeño pueblo de Suecia, situado en la frontera con Finlandia, y por tanto, cerca de Rusia, que fue hace tiempo una ciudad importante pero que ahora se ha quedado "sin ningún sueño de ser nada distinto".

"Las fronteras son como una promesa de algo más, la promesa del mundo que está más allá, lo desconocido, una aventura... Puedes caminar para cruzarla y por eso las fronteras crean fantasías en la mente de la gente que se pregunta por lo que hay al otro lado", dice. Verano de lobos comienza en los bosques de Haparanda, donde es hallado un lobo muerto con restos humanos en su estómago, lo que pondrá en marcha una investigación dirigida por Hanna Wester que lleva a un enfrentamiento entre narcotraficantes en Finlandia y, entonces, llega al pueblo Katja, una brillante asesina a sueldo.

Hanna es una mujer de mediana edad con la que el autor quería alejarse de los personajes femeninos habituales de la novela negra sueca, asegura. Se trata de una mujer corriente que vive una vida normal a pesar de arrastrar un profundo dolor, el de la desaparición de su hija con dos años, que nunca fue encontrada. Rosenfeldt reconoce que su escritura está muy influenciada por su experiencia en la televisión: "Es como si empezara una película en mi cabeza y empiezo a teclear lo que tengo en la cabeza", señala el autor, que asegura que ya tiene pensada la segunda novela de esta saga, que se publicará en 2022, mientras que la tercera será en 2024: "Sé cómo va a acabar la saga pero no sé cuántos libros me va a llevar", indica.

Rosenfeldt y Hjorth acababan de terminar de escribir la séptima novela de la serie Bergman, que protagoniza un psiquiatra forense con un difícil carácter, pero el guionista asegura que compaginará esta escritura con la de su nueva saga, en años alternos. Años impares Bergman, años pares Haparanda, explica Rosenfeldt, que dice que siempre ha hecho más de un proyecto a la vez y se le da bien mantener cada uno en compartimentos diferentes.