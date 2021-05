Doce candidaturas del ámbito cultural optan al premio Promoción del Talento Artístico

Doce candidaturas de distintos ámbitos de la cultura aspiran a obtener el premio Promoción del Talento Artístico, en su segunda edición, que convoca la Dirección General de Cultura - Institución Príncipe de Viana para reconocer el trabajo de personas menores de 30 años.

Se trata de Massil Allatxe, Joseba Ceberio, Sergio Eslava, Sofía Esparza, Bárbara R. Gragirena, Andrea Irurzun, Joven Orquesta de Pamplona – Iruñako Gazte Orkestra, Erik Rodríguez, Martxel Rodríguez, Andrés Sanz, Taupadak y Alicia Urtasun. En estas propuestas están representadas disciplinas como el teatro, la música, la danza o el cine.

El objetivo del galardón es apoyar e impulsar la iniciativa de jóvenes emprendedores en el ámbito cultural de Navarra, servir de referente a la juventud, y acompañar en el camino de la visibilización y profesionalización del talento emergente en la Comunidad Foral de Navarra. El músico Iván Carmona recibió este galardón en su primera edición, que tuvo lugar el año pasado.

Como premio, el Departamento de Cultura y Deporte programará y/o exhibirá un proyecto artístico o cultural de la persona galardonada por un importe máximo de 10.000 euros, en alguno de sus proyectos y programas propios o en otros que desarrolle en colaboración con diferentes agentes culturales en el año 2022.

Los galardones los otorgará un jurado formado por personal del Departamento de Cultural. Lo integran el director general de Cultura-Institución Príncipe de Viana, Ignacio Apezteguía, los responsables de las distintas direcciones de servicio del departamento y un miembro del Consejo Navarro de la Cultura y las Artes.

Una docena de candidaturas

Massil Allatxe ha ligado su vida, desde muy joven, al mundo de las artes escénicas. Habitual en talleres de teatro y creador de espectáculos de magia, en todos los centros académicos por los que ha pasado, ha aprovechado el confinamiento para dar vida a dos trabajos creativos, un espectáculo de magia titulado "Lo imposible se hace realidad" y otro más "El vendedor de jabón".

Joseba Ceberio, nacido en Irún, ha vivido desde los cuatro años en Pamplona, en donde comenzó su formación musical. Su pasión por la lírica le llevó a ingresar en el Conservatorio Pablo Sarasate con 16 años. Ha participado en numerosos conciertos, óperas y zarzuelas y ha actuado en conservatorios prestigiosos como el Royal Academy of Music y la Guildhall School of Music and Drama de Londres.

Sergio Eslava, de Pamplona / Iruña, es saxofonista. Completó su formación musical, iniciada en Navarra, en Francia. En 2020 funda la asociación de saxofones "Kuarist", de la que es presidente. Es un cuarteto de jóvenes músicos que impulsan y promueven este instrumento, así como la música de cámara en la Comunidad Foral. Debuta en Civivox Condestable con el concierto "Conexión".

Sofía Esparza, cantante de ópera, ha obtenido en el mundo de la música el reconocimiento por todo el país. La soprano de Pamplona ha completado su formación en Navarra, San Sebastián y Barcelona y ha obtenido una beca para la Accademia di Alto Perfezionamento "Renato Bruson" de Busseto (Italia). Ha actuado en escenarios de Italia, Francia o Georgia.

La pintora Bárbara R. Gragirena es directora de arte en proyectos. Como artista polifacética, se inicia en el mundo del cómic y los fanzines, después crea cuadros e instalaciones para galerías, proyectos de escenografía, ilustraciones y finalmente se involucra en el mundo de los videojuegos y la animación.

Andrea Irurzun es bailarina y coreógrafa, nacida en Pamplona. Tras completar su formación en Navarra y Madrid, con posterioridad ingresó en el Kibbut Contempporary Dance Company isralí. Ha ejercido como docente y recibió el primer premio de Encuentros de Arte Joven, que otorga el Gobierno de Navarra.

La Joven Orquesta de Pamplona – Iruñako Gazte Orkestra es una formación autogestionada por los alumnos de música de Navarra. Su fundadora, Mirari Etxeberria, comenzó el proyecto en 2018, con 20 años de edad, con el fin de introducirse en la dirección orquestal. En la actualidad, ha crecido hasta llegar a tener más de 65 integrantes de diferentes especialidades del conservatorio.

Erik Rodríguez ha iniciado recientemente su carrera en el mundo del cine. Lo ha hecho en el marco del Festival Internacional de Cine de Autor de Barcelona. En este escenario se ha seleccionado su primer trabajo, el cortometraje "Larrua jo", en donde también presenta dos largometrajes "CORTEN" y "Ovella, en su labor de director de arte.

Martxel Rodríguez, de Lesaka, se integra en la compañía danesa Black Box Dance Company. Tras viajar a Israel para completar su formación, participa en el proyecto Oskara. Fue nominado como mejor bailarín a los Premis de les ArtsEsceniques de la Comunidad Valenciana. Además, compagina su trabajo como bailarín freelance con la dirección de su propia compañía Led Silhouette.

El corellano Andrés Sanz muestra gran interés desde joven por la historia local, las tradiciones y el patrimonio material e inmaterial de su ciudad. Activo en las redes sociales, cuenta con un blog "El arte en nuestro entorno, enCorellarte". Ha publicado varios libros de investigaciones de temática local, en diversos medios escritos.

Taupadak es una asociación juvenil de bailarines amateurs de danzas urbanas compuesta en la actualidad por 35 jóvenes menores de 30 años, que llevan practicando desde 2015. Provenientes de diversos grupos, academias, centros de estudios etc. cuenta con una amplia trayectoria en el baile urbano y ha logrado diversos premios y reconocimientos.

Alicia Urtasun, nacida en Pamplona, trabaja en un proyecto novedoso, fuera del Cubo Blanco tradicional, donde los artistas emergentes de la ciudad tengan una oportunidad de crear, de avanzar, de compartir intereses, generar formas de dialogar cerca de su entorno. Gira entorno a dos líneas de acción: la creación y la visibilización para potenciar la creación local, juvenil; aquella que se encuentra fuera del circuito oficial del mercado del arte.