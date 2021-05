Escritores y políticos despiden a Caballero Bonald, grande de las letras

El mundo de la cultura y la política llora este domingo la muerte de José Manuel Caballero Bonald, uno de los grandes de las letras españolas, Premio Cervantes en 2012 y representante de la Generación de los 50, que ha fallecido este domingo en Madrid a los 94 años.



"Ha fallecido José Manuel Caballero Bonald. Referente de los últimos tiempos de la cultura en nuestro país, gran poeta y novelista que perteneció a la generación de los 50. Mi pésame y cariño para su seres queridos", ha escrito en Twitter el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.





?Día triste en el que decimos adiós a José Manuel Caballero Bonald: Premio Cervantes 2012, Premio Nacional de Poesía 2006 por 'Manual de infractores', Premio Nacional de las Letras Españolas 2005... uno de los grandes escritores de nuestro tiempo.



— Ministerio de Cultura y Deporte (@culturagob) May 9, 2021

La cultura está de luto. Nos ha dejado José Manuel Caballero Bonald, uno de los grandes poetas de nuestro tiempo.



— Juan Marín (@JuanMarin_Cs) May 9, 2021

— PODEMOS (@PODEMOS) May 9, 2021

"Si miras un reloj y esperas impasible

a que pase un minuto,

comprenderás al fin en qué consiste

la eternidad."



Versos del maestro Caballero Bonald, que nos ha dejado.

— Fernando Aramburu (@FernandoArambur) May 9, 2021

Eltambién ha lamentado la muerte del poeta, "uno de los grandes escritores de nuestro tiempo". "Es un día triste porque decimos adiós a José Manuel Caballero Bonald: Premio Cervantes 2012, Premio Nacional de Poesía 2006 por 'Manual de infractores', Premio Nacional de las Letras Españolas 2005...".La vicepresidenta primera del Ejecutivo,, ha lamentado que se haya ido "uno de los grandes". "Un maestro y un amigo. Pero su legado permanece, inolvidable, con el mejor acento andaluz".También la portavoz del Gobierno español,, ha reaccionado en Twitter a su muerte: "Se nos ha ido José Manuel Caballero Bonald. Los que amamos la literatura nos quedamos sin una sensibilidad única".El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), localidad en la que nació en 1926 ha declarado un día de luto oficial por su muerte y la alcaldesa, Mamen Sánchez, ha anunciado que este lunes a las doce del mediodía se guardará un minuto de silencio en la sede de la Fundación Caballero Bonald y se abrirá un libro de condolencias.Son numerosas las muestras de cariño que llegan desde Andalucía, como la del presidente de la Junta,que ha destacado que "las letras andaluzas han perdido a uno de sus gigantes; pero su universo creativo, tan vinculado al paisaje de Doñana, permanecerá para siempre entre nosotros"."La cultura está de luto. Nos ha dejado José Manuel Caballero Bonald, uno de los grandes poetas de nuestro tiempo", ha dicho el vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos en Andalucía,, que ha calificado la muerte de este jerezano, "enamorado" de su pueblo, "que le servía como inspiración", de "enorme pérdida".También la expresidenta de la Junta de Andalucía, ha lamentado que es "un día triste para las letras andaluzas". "Se nos ha ido José Manuel Caballero Bonald, uno de los grandes escritores de nuestro tiempo. Hijo predilecto de Andalucía, luchador antifranquista y genio de la palabra. Descanse en paz".El PSOE ha trasladado su pésame a familia y amigos recordando los versos del poeta: "Vivo allí donde estuve, junto al mar delirante, libre velocidad inmóvil orillada de fuego, bosque lustral de la alegría".También vía Twitter,"Nos despedimos del grande José Manuel Caballero Bonald, cuyos versos siempre formaran parte de la historia de España. Gracias por estar siempre del lado de los débiles, por tu compromiso social y rebeldía y por la lucha contra el franquismo".La líder de Ciudadanos,, cree que las letras y la cultura española pierden hoy "a uno de sus más grandes referentes, José Manuel Caballero Bonald". "Poeta inmenso, jerezano universal, Premio Cervantes que nos deja una obra extraordinaria trabajada durante más de 60 años. Descanse en paz"."Sentimos una profunda tristeza por la muerte de nuestro patrono José Manuel Caballero Bonald, Premio Cervantes 2012 y autor imprescindible de nuestro tiempo", ha escrito el Instituto Cervantes ha que ha recordado los versos del poeta: "Únicamente soy mi libertad y mis palabras"., escritor y amigo de Caballero Bonald, ha lamentado también la noticia. "Nuestro tan querido tío Pepe. Tenía 94 años, pero nos habíamos hecho a la idea de que era inmortal, como se sospechaba que lo era el conde de Saint Germain, y que nos sobreviviría a todos. No ha podido ser"."Sus libros seguirán significando mucho para la literatura españoles y nos queda ese consuelo parcial como autor de libros memorables, que le sobrevivirán", ha destacado el autor.También el escritorha expresado su pena por la muerte del "maestro" Caballero Bonald y ha recordado sus versos: "Si miras un reloj y esperas impasible a que pase un minuto, comprenderás al fin en qué consiste la eternidad."La escritora y exconsejera de Cultura de la Comunidad de Madridha recordado al poeta, de quien ha destacado que fue una de las personas que impulsó, "con generosidad infinita", su carrera de escritora. "Me quedan sus libros y la gratitud que le debo, pero no es bastante. Era un hombre bueno. Qué tristeza, qué pena".